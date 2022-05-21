Памятник демонтировали коммунальные службы.

Мэр Николаев Александр Сенкевич прокомментировал исчезновение памятника русскому поэту Александру Пушкину, который был установлен в парке на пересечении улиц Пушкинской и Набережной.

О том, куда подевалась статуя, городской голова сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, спокойно, памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Давайте на это устремим все силы", – отметил Сенкевич.

При этом мэр Николаева добавил, что судьбу памятника решат после войны: "После войны разберемся, что с ним делать".

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве исчез памятник русскому поэту Пушкину.

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