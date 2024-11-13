Городской голова Каменского Андрей Белоусов пояснил, что будет разработан индивидуальный план социальной поддержки каждого ребенка.

Социальные службы в Украине ожидают изменения в связи с новым законом, который касается детей, пострадавших от войны. Об этом рассказал в своей колонке на сайте "Українські новини" городской голова Каменского Андрей Белоусов.

В частности, речь идет о принятом в прошлом месяце Верховной Радой законе "Об основах социальной защищенности детей, пострадавших в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Этот документ имеет целью значительно изменить социальную работу, ориентируя ее на поддержку детей, ставших жертвами войны.

"До этого момента система социальной защиты детей соответствующей категории основывалась на постановлении Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2017 года №268 "Об утверждении порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов". И согласно этому постановлению, именно на службу по делам детей была возложена обязанность предоставлять детям такой статус", - отметил Белоусов, описывая старую систему.

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Однако с принятием нового закона система меняется кардинально. Одна из главных новаций - создание Государственного реестра детей, пострадавших от военных действий. Этот реестр будет базой для учета детей, пострадавших в результате войны, и на его основе будет разрабатываться индивидуальный план социальной поддержки каждого ребенка. Важной частью этого процесса станет мультидисциплинарная команда, которая будет определять индивидуальные потребности ребенка, в ее состав войдут представители различных служб: социальной защиты, образования, медики, силовые органы, рассказал мэр города.

"Прежде всего должен быть создан Государственный реестр детей, пострадавших от военных действий. Далее должен быть разработан интегрированный подход относительно потребностей ребенка и его сопровождения с целью определения необходимого объема социальной поддержки", - добавил он.

Белоусов отметил, что на этом этапе важно получить четкие разъяснения относительно финансирования и компенсаций за ущерб, причиненный войной. Поскольку этот процесс потребует изменений в методической и организационной работе, он выразил надежду на конструктивное сотрудничество с центральной властью.

"Очевидно, что такие новации предусматривают существенную перезагрузку в работе социальных служб, которые сейчас работают с детьми. И мы рассчитываем на то, что соответствующие подзаконные акты и методические рекомендации будут разработаны и поступят в ближайшее время", - подчеркнул он.

Городской голова также отметил, что новый закон предусматривает разработку 30 основных мер социальной защиты и поддержки детей. Сюда входят психологическая, материальная, образовательная и медицинская поддержка, которая поможет детям адаптироваться и вернуться к нормальной жизни после пережитых травм.