19 марта 2021 года Апелляционный суд отменил запрет книги "Дело Василия Стуса".

Издательство Vivat сообщило, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не обжаловал в сроки решение Киевского апелляционного суда об отмене решения о запрете книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщает издательство Vivat на своей странице в Facebook.

"Медведчук не будет оспаривать в суде решение об отмене запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани. 19 марта 2021 года Апелляционный суд отменил запрет книги "Дело Василия Стуса". Однако после объявления этого решения Виктор Медведчук в течение двух месяцев мог подать кассационную жалобу. На днях эта возможность у него иссякла. Мы официально победили", - говорится в сообщении.

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Дело по книге о Стусе: что нужно знать

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал удалить из книги Кипиани «Дело Василия Стуса» упоминания о председателе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука, который был адвокатом поэта, и запретил распространение тиража книги без разрешения Медведчука.

До удаления нескольких фраз о Медведчуке книгу запретили распространять издательству Vivat и автору Кипиани.

После вынесения этого судебного решения спрос на книгу резко возрос. В связи с этим издательство заказало печать дополнительного тиража книги в 15 тыс. экземпляров.

19 марта 2021 года Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Кипиани и издательства на решение суда первой инстанции о запрете распространять книгу о Стусе. Коллегия судей отменила почти все запреты, наложенные на книгу судом первой инстанции, кроме одной - что касается факта о предоставлении и согласования адвоката для Стуса с советским КГБ.

Все остальные ограничения и запреты, наложенные судом первой инстанции, в частности относительно распространения тиража, конкретного перечня фраз из книги, отменены.

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Автор: Денис Прядко