Президент Украины Владимир Зеленский сравнил второй этап медреформы с игрой "Волк ловит яйца".
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам во время рабочей поездки в Житомирскую область.
Президент отметил, что власть предотвратила закрытие многих медицинских учреждений в Украине, которые планировали закрыть в рамках второго этапа медреформы.
«Многие медицинские учреждения, которые почти закрывались, - мы их открывали, начинали достраивать, начинали их оснащать технически. Действительно, медицинская реформа была так выстроена в Украине, как игра «Волк ловит яйца». С медицинской историей такая же ситуация - мы, как эти волки с корзинами, которые ловят яйца. Мы не знаем, где закрывается туберкулезный диспансер, где психиатрическая больница. Поэтому мы отслеживаем и остановили закрытие многие такие медицинские учреждения», - заявил он.
Президент отметил, что главе Минздрава Максиму Степанову было поручено обеспечить достройку, ремонт больниц, в которые, если это было необходимо, доставить оборудование.
«Минздраву была поставлена задача до конца сентября: показать формат продолжения медицинской реформы, изменения медицинской реформы - что должно быть. «Плюсы» есть, они на поверхности, но есть и много «минусов», поэтому «плюсы» нужно оставить, а «минусы» убрать - вот такая простая арифметика», - добавил глава государства.
Второй этап медреформы: что известно
- С 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы: внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, который включает первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач; стационарную; паллиативную помощь, медицинскую реабилитацию; медицинскую помощь в связи с родами; реимбурсацию лекарственных средств (программа "Доступные лекарства»).
- Второй этап медицинской реформы предусматривает финансирование лечения конкретного пациента в стационаре за счет больницы с последующим возмещением расходов Национальной службой здоровья.
- 4 мая Зеленский призвал министра здравоохранения Максима Степанова, председателя профильного комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого, главного санитарного врача Виктора Ляшко безотлагательно предложить пути решения проблем, возникших из-за нового механизма финансирования в рамках второго этапа медицинской реформы.
- По словам президента, из-за нового механизма финансирования в Украине может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше средств, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпиталя ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Среди прочего, он отметил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.
- 5 мая Степанов заявил, что Минздрав не собирается сворачивать второй этап медицинской реформы, а будет исправлять ошибки в планировании.
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