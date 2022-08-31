С начала повтомасштабного вторжения России воины медицинского фронта стоят бок о бок с героическими ВСУ

Они неустанно работают для нашей победы, спасая героев на передовой и вытащенных из-под завалов людей в городах и селах. И мы должны помнить об этом ежесекундно.

Современное оснащение и доступ к необходимым медикаментам способно спасать тысячи жизней, поэтому не существует никакого сомнения в том, что мы должны объединиться ради помощи нашим Ангелам-Хранителям, которые рискуют своей жизнью и здоровьем ради других.

Именно для этого еще задолго до войны, в 2009 году, был создан благотворительный фонд "Здоровье украинского народа", который организован занимался поддержкой врачей, их обеспеченностью и оснащенности больниц. С начала полномасштабного вторжения Министерство здравоохранения Украины просит Международный благотворительный фонд "Здоровье украинского народа" обращаться в различные институты, организации и частные лица с целью получения гуманитарной помощи в рамках механизма гражданской защиты Европейского Союза. Фонд уже успел одержать немало побед, но не собирается (и, по правде, не имеет возможности) останавливаться на этом.

После Второй Мировой Войны мир содрогнулся от количества людей с инвалидностью, травмированных войной, вовремя не вылеченных. Наша цель сегодня - не повторить ошибки прошлого!

Современный украинский медик должен одновременно быть и психологом ведь спасая жизнь, ежедневно закрадывается вопрос "А как спасти его полноценно?". Как сделать так, чтобы раненый Владимир с 13-й отдельной штурмовой бригады вновь отправился защищать украинскую независимость, а после победы - рожать детей и отстраивать государство.

Ответ один - лечить так, чтобы Владимир и не вспомнил о своих ранениях, лишь бы только фотографии и новостные репортажи давали мучительное воспоминание о событиях русской войны 22-го года.

Для этого благотворительный фонд "Здоровье украинского народа" анонсировал акцию "Спаси конечность", цель которой – сбор средств на аппараты внешней фиксации для больниц, которые в этом нуждаются больше всего. Эти аппараты являются не просто инструментом – это приборы для гостиной обеспечения адекватного лечения, которые должны быть в каждой больнице, но их там нет.

Аппараты внешней фиксации устанавливаются при открытых переломах (огнестрельные, минно-взрывные травмы и др.) как временный метод лечения и позволяют восстановить поврежденные мягкие ткани (сосуды, нервы, мышцы, кожу). После заживления мягких тканей аппараты, обычно, заменяют внутренними фиксаторами. В некоторых случаях аппарат внешней фиксации является конечным методом лечения.

Обычно, аппарат остается на конечности до 3-4 месяцев, фиксируя и позволяя срастись костям и навколокістним тканям, что также актуализирует постоянную потребность во все большем количестве таких приспособлений на больницу.

В прифронтовых зонах, где такие аппараты – единственный метод оперативного лечения открытых переломов, а количество раненых растет в геометрической прогрессии, потребность на аппараты внешней фиксации растет ежедневно. Прооперированные больные эвакуируются в тыловые госпитали для дальнейшего лечения, поэтому вопроснеобходимости постоянного пополнения фонда аппаратов внешней фиксации стоит очень остро.

Благотворительный фонд "Здоровье украинского народа" уже поставил первую партию, но количество жертв российских террористов только растет. На сегодня нужна 1000аппаратов стоимость одного из которых варьируется от 3 000 до 50 000 гривен. Сейчас собрано 527 501 гривен с необходимых 3 000 000.

Мы не можем обеспечить всесторонним лечением 100% населения Украины, но совместными усилиями, помноженными на профессионализм наших врачей, мы можем довести это число до рекордного максимума, который даст нам мощный толчок двигаться вперед, побеждать и лечить своих.

Каждый из нас может сделать свой вклад в эту важнейшую дело, особенно тогда, когда это может влиять и уже влияет на здоровье нашего общества!

ПОМОГАЕМ УКРАИНСКИМ МЕДИКАМ – ОБЪЕДИНЯЕМСЯ РАДИ ПОБЕДЫ, ВЕДЬ МЕДИЦИНА – №1 ПОСЛЕ ВСУ!

Присоединиться к сбору средств или узнать больше об акции "Спаси конечность" можно на сайте фонда.