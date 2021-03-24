В Ассоциации перевозчиков отмечают, что "ситуация очень сложная и напряженная".

В Киеве могут остановить работу маршруток из-за постоянных конфликтов с пассажирами и полицией в связи с действием и усилением карантинных ограничений.

Читайте такжеВ Киеве пригрозили остановкой общественного транспорта из-за огромных очередейОб этом рассказал глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, пишет «Сегодня».

«Сейчас в Киеве проводятся массовые рейды по выявлению в маршрутках стоячих пассажиров. Водители стараются не брать пассажиров больше, чем положено. Из-за этого возникают постоянные конфликты. Люди с остановок даже бросают камни в автобусы за то, что те не остановились, – все хотят доехать на работу. На конечных остановках пассажиры лезут в драку с водителями и кричат, что сами будут разбираться с полицией. То есть ситуация очень сложная и напряженная», – отметил Моисеенко.

По его словам, полиция проводит рейды и фактически блокирует работу маршруток.

Отмечается, что если еще утром водитель может как-то уговаривать людей не набиваться в салон, то вечером, когда на остановке собирается захмелевшая толпа, они его просто готовы разорвать за отказ пустить внутрь.

«Только с сегодняшнего утра составлено до 60 протоколов на водителей маршруток. А один протокол – это штраф в размере 17 тысяч гривень. И он составляется именно на водителя. По этой причине водители просто съезжают с маршрутов в парк и отказываются работать», – добавил Моисеенко.

Он считает, что не пускать в салон пассажиров – это задача полиции, а не водителя: «Пусть ставят на каждой остановке полицейского и он контролирует количество пассажиров в салоне».

Карантин в Киеве: усиление ограничений

С 23 марта Киев находится в «красной» зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

«Красная» зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в «красных» регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности - транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о пребывании в салоне ограниченного числа пассажиров

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Автор: Катерина Шварц