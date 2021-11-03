Противники прививки от коронавируса называли сертификаты "собачьими паспортами", а особо "прославилась" женщина с крестом и плакатом с малышом.

3 ноября в Киеве прошел митинг так называемых антиваксов - людей, которые отказываются от COVID-вакцинации и отчаянно доказывают обществу свои ложные убеждения о "чипировании" и прочих фейках. Люди без масок собирались на площади возле Верховной Рады.

УНИАН собрал информацию о том, как прошел марш "За права" (так его назвали антивакцинаторы) и какие перлы выдали хейтеры прививок.

Так, "антиваксы" собрались в центре Киеве с самого утра. Они заранее планировали митинг и всеми правдами и неправдами добирались в столицу из разных уголков Украины. Люди "вооружились" плакатами с разными надписями, которые порой поражали абсурдностью. Противники прививок принесли киевлянам немало бед, из-за их митинга центр города сковали пробки.

Читайте такжеАрахамия из-за "антивакцинаторов" шел пешком в Раду под обзывательства в свой адрес (видео)Украинцы с интересом наблюдали за акцией "антиваксов". В Facebook пользователи активно делятся самыми яркими лозунгами и кричалками, которые прославлялись на митинге.

Среди самых ярких и смешных перлов - высказывания о "собачьих паспортах", "жертвоприношениях" и, конечно же, слова о "тотальном геноциде".

"Может мы достойны этих собачьих паспортов? Я думаю, нет! Многие люди стали человеками, они понимают, что нет, это только дрессировка, введение в концлагерь", - порой высказывания "антивакцинаторов" казались набором случайных слов.

Другие перлы "антиваксов" не менее забавные:

"Вас опустили уже на уровень физособы, следующий уровень - собачьи паспорта, уровень животного"

"Я думаю, что тут пускают против нас какие-то волны, как это делают во Львове, которые могут распылять прямо сейчас, потому что люди пришли. Там какая-то машина с бочкой ехала, что-то обрызгивала. Мы для них ненужность, для этих чинуш", - к слову, "антиваксы" всерьез испугались машины с бочкой и заблокировали ее движение. После этого они развернули авто и продолжить уверять людей в правдивости фейков о вреде вакцин.

"Убитые вакцинами, заколотые в больницах, принесенные в качестве жертвоприношения! Я попрошу мужчин снять головные уборы - у нас минута молчания в память о погибших, они - жертвы геноцида против людей во всем мире", - после этого противники вакцинации действительно объявили минуту молчания в память о тех, "кто убит вакциной".

"Понемножечку, шаг за шагом, они забирают наши права, наши свободы. Они нас как лягушечку поджаривают, не спеша, постепенно, понемножечку - сначала две недели карантина, потом масочки", - цитирует смехотворные заявления "антиваксов" пользователь Facebook Клеомброт Амбракийский.

На митинге появилась и Надежда Савченко, которую вместе с ее сестрой совсем недавно "поймали" в аэропорту "Борисполь" с поддельными сертификатами о вакцинации. Она заявила, что поддерживает акцию и убеждена, что государство нарушает права человека: право на работу, на образование.

Среди "антиваксов" можно было заметить множество интересных персонажей. Среди них особо отличилась Елена Фаист, называющая себя блогершей. Она прямо на камеру подтвердила, что получала деньги на поддержку движения антивакцинаторов из России.

На митинге "антивакцинаторов" в столице также заметили символику молдавской группы, продвигающей "Спутник-V".

Одиозные перлы, новые фейки о вакцинации и множество безосновательных обвинений в адрес системы здравоохранения - "антивакцинаторы" доказывают свою правоту всем, чем только им вздумалось, но не фактами или же хотя бы какой-то подтвержденной информацией.

Свой митинг они провели в условиях "красной зоны" - хейтеры прививок подвергли опасности тысячи людей, но так и не осознали, что даже кресты с плакатами изувеченных фотошопом детей не сравнятся с реальными фото из реанимаций и моргов, где наглядно показан результат отказа от прививок.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко