Тамошние не очень любят говорить о "Мерседесе".

Экс-наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь ("Мерседес") время от времени посещал родное село Борбин на Волыни на вертолете, "садясь" на пастбище, где когда-то выпасал коров, и даже помог местным обустроить инфраструктуру за бюджетные средства, говорится в материале "УП".

Однако тамошние не очень любят худо говорить о "Мерседесе", которого до сих пор называют "владыкой". Многие упоминают о помощи Павла, а некоторые отмечают, что Лебедь все же неправильно сделал, оставшись в Московском патриархате.

В то же время в родном селе Павла самой популярной церковью является не УПЦ МП, а "пятидесятничество", отмечают журналисты.

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По словам Петра Полицяка, который знает Павла Лебедя лично, митрополит УПЦ МП сначала учился на официанта, а уже потом начал карьеру в Московском патриархате: "Он (Лебедь) тогда в Луцке учился на этого, как его?.. На того, что в ресторане разносит. На официанта, да... Пошел потом учиться на этого, на батюшку. Попал как-то".

Земляки жалеют, что Лебедя арестовали, потому что тот сделал селянам асфальт, и говорят, что митрополит МП в молодости был "нормальным парнем".

Отдельно жители села показали журналистам усадьбу сестры и матери Лебедя, которые, по словам другой знакомой Павла Веры Полицяк, "хозяйничают на паях" и имеют до 50 свиней, но "это еще мало".

Павел Лебедь с подозрением - что известно

1 апреля 2023 года Лебедю вручили подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и отрицания действий агрессора. Суд отправил Лебедя под домашний арест с электронным браслетом.

Лебедь становился постоянным фигурантов скандалов. В частности, накануне своего задержания угрожал журналистам палкой, когда те спросили у него об отношении к российско-украинской войне.

Вскоре московский поп заныл, что в его доме нет света. Однако опубликованные в сети кадры роскошной жизни экс-наместника Лавры указывают на обратное.

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