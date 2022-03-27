Для него уже нашли помещение.

Луганский государственный медицинский университет в связи с боевыми действиями переехал из города Рубежное на Ривненщину.

Об этом в Facebook сообщил председатель Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Для него уже нашли помещение. Руководство и преподаватели - в областном центре. Принимаем и первых студентов. Работаем и над перемещением научно-технической базы. Сейчас обучение будет продолжаться в дистанционном формате. Практические занятия будут проходить на базе медицинских учреждений области", - отметил он.

Коваль добавил, что открытие высшего учебного заведения на Ривненщине даст возможность внедрять современные методы диагностики и лечения на базе практических учреждений здравоохранения области, а также принимать непосредственное участие в разработке, патентовании и внедрении достижений врачей области в работе практической медицины.

"Отрасль здравоохранения области переходит из практической в научно-практическую плоскость", - подчеркнул он.

Ранее, в 2014 году ГУ "Луганский государственный медицинский университет" был эвакуирован в Рубежное из Луганска в связи с проведением операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате ракетных обстрелов России пострадали корпуса Харьковского национального университета имени В. Каразина.

А в Чернигове под обстрел попал Национальный университет "Черниговская Политехника".

Вас также могут заинтересовать новости: