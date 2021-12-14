Советы касаются как искусственных, так и живых деревьев.

В преддверии новогодних праздников вопрос выбора обязательного атрибута всех зимних праздников – елки – один из самых главных. В Центре общественного здоровья дали украинцам несколько советов по выбору праздничного дерева. В первую очередь, рекомендации касаются безопасности.

В ведомстве рассказали как выбрать искусственные и живые деревья. Соответствующий пост разместили на странице Центра в Facebook.

Так, выбирая искусственную елку стоит обратить внимание на ее огнестойкость, ведь некоторые синтетические материалы имеют свойство мгновенно загораться. Кроме того, дерево не должно иметь неприятного запаха. Резкий химический запах свидетельствует о некачественных материалах, из которых сделана елка.

Читайте такжеСтало известно, когда зажгут главную елку страны на Софийской площади"Обычно, искусственные елки изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ). Такие елки содержат вредные соединения свинца и при нагревании от гирлянд выделяют вредное вещество хлороводород, подобный ядовитому газу фосгену", - отмечают в Центре.

Покупая искусственное дерево необходимо обратить внимание на состав изделия, который должен быть указан на упаковке. Стоит выбирать елки, изготовленные из огнестойкого полиэтилена или пластика.

Живая елка должна иметь однородный зеленый цвет без желтизны на иголках, ствол должен быть целым и без повреждений или отверстий.

"На елках могут быть клещи, поэтому надо ее хорошо осмотреть и проверить нет ли следов их присутствия. Избегайте покупки деревьев с белыми шишечками. На самом деле это крошечные жучки, которые высасывают смолу из елочных иголок", - рассказали в центре.

Также в ведомстве призывают проверять легальность купленных живых елок. Это делает невозможным оборот деревьев, полученных преступным браконьерским путем. Каждое деревце имеет защитную бирку электронного учета, проверить которую можно по ссылке.

Лучшим вариантом в Центре считают живую елку в горшке, которую можно высадить после завершения праздников.

Напомним, в этом году легальные елки лесхозы планируют продавать в среднем по 105 гривен за штуку. Всего в этом году планируют продать 510 тысяч новогодних елок.

В Киеве 15 декабря начнут работать площадки по продаже живых новогодних деревьев. Таких локаций в столице создано почти 187, с их адресами можно ознакомиться на официальном сайте городской власти.

Будут работать ярмарки до 31 декабря. Стоимость хвойных на официальных точках продаж будет составлять от 150 до 500 грн.

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Автор: Екатерина Малюга