Детские садики в Киеве откроются не раньше 10 мая.
Об этом РБК-Украина рассказали сотрудники нескольких детских садов столицы, которые уже получили информацию от начальства.
"Мы уже сегодня получили инструкцию. Мы откроемся не раньше 10 мая. Пока что сидим, ну а что делать", - рассказала одна из сотрудниц дошкольного учреждения Голосеевского района.
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По данным издания, источник из Управления образованием Голосеевской ОГА рассказал, что прозвучала даже дата 7 июня. Это объясняется тем, что в дошкольных учреждениях ждут вакцину для сотрудников, а она прибудет не раньше 20 мая.
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