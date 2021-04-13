Детские сады в столице закрыли 5 апреля из-за ужесточения карантина.

Детские садики в Киеве откроются не раньше 10 мая.

Об этом РБК-Украина рассказали сотрудники нескольких детских садов столицы, которые уже получили информацию от начальства.

"Мы уже сегодня получили инструкцию. Мы откроемся не раньше 10 мая. Пока что сидим, ну а что делать", - рассказала одна из сотрудниц дошкольного учреждения Голосеевского района.

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По данным издания, источник из Управления образованием Голосеевской ОГА рассказал, что прозвучала даже дата 7 июня. Это объясняется тем, что в дошкольных учреждениях ждут вакцину для сотрудников, а она прибудет не раньше 20 мая.

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Автор: Екатерина Лиманская