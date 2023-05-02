У новорожденного обнаружили опасную для жизни патологию дыхательных путей.

Во Львове прооперировали трехмесячного мальчика Максима, который родился со сращением носовых отверстий, из-за чего не мог самостоятельно дышать и питаться.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

"Мальчик родился с редкой патологией - не мог дышать и кушать. Малыша со сращением носовых отверстий прооперировали львовские отоларингологи больницы Святого Николая", - информируют в медобъединении.

Видео дня

Как рассказали медики, об аномалии внутриутробного развития до рождения известно не было, беременность протекала хорошо. Поэтому то, что ребенок не мог самостоятельно дышать, шокировало. Его сразу переместили в реанимацию, где подключили к аппаратам, и обнаружили полную костную атрезию хоан – опасную для жизни патологию дыхательных путей.

"Атрезия хоан - это сращение носовых отверстий. Хоаны - это внутренние ноздри. Такая врожденная аномалия встречается у одного из семи тысяч новорожденных. При частичном сращении ребенок страдает от недополучения кислорода и имеет высокий риск развития пневмонии и даже смерти. В случае же Максима – речь идет о полном перекрытии носовых отверстий. Единственный шанс сохранить жизнь ребенка - исправить изъян хирургически", - пояснили врачи.

Мальчика прооперировали. Хирурги сделали в носу малыша отверстия и зафиксировали их специальными трубками, чтобы дыхательные пути снова не заросли. В больнице под наблюдением неонатологов Максим провел месяц. Все это время мальчик питался при помощи зонда.

Сейчас трехмесячный Максим дышит и питается самостоятельно, хорошо набирает вес. Каждую неделю малыша привозят в больницу для расширения носовых отверстий и проведения профилактической чистки.

"Это обязательная процедура - чтобы внутренние ноздри снова не закрылись. Ее будут проводить пока мальчику не исполнится шесть месяцев", - отметили в медобъединении.

Уникальные операции, проведенные в Украине

Недавно львовские медики прооперировали 15-летнего Максима из Тернополя, у которого на протяжении 8 лет были эпилептические припадки из-за опухоли, которая росла и давила на мозг. У подростка ухудшалась память, ему тяжело стало говорить и грозил паралич. Операция проводилась с пробуждением, чтобы врачи могли общаться с пациентом и понимать, были ли повреждены области мозга, отвечающие за движения и речь. Опухоль была удалена, и она оказалась доброкачественной.

Также уникальную операцию провели ветерану российско-украинской войны, 56-летнему капитану Вооруженных сил Украины Игорю Крупнову. Пациенту впервые в Украине имплантировали протез прямо в кость.