В соседнее государство не пускают, если использованы разрешенные 90 дней пребывания в стране без визы.

Украинцы начали жаловаться в Сети, что не могут повторно въехать в Польшу по биометрическому паспорту. Их не пускают, если использованы все 90 дней пребывания в стране без визы.

Как сообщает ТСН в своем исследовании, за сутки 24 мая в Украину из Польши вернулась 31 тысяча граждан. При этом в соседней стране пребывает почти 1,6 миллиона украинцев.

Чтобы помочь жителям Украины во время войны, в Польше подписали спецуставу. Этот документ позволяет гражданам, которые приехали в Польшу после 24 февраля, получать материальную помощью, устраиваться на работу, бесплатно ездить в общественном транспорте, пользоваться медицинскими услугами и отдавать детей в школы и садики. Но главное, что спецустава предусматривает возможность оставаться на территории Польши в течение 18 месяцев с момента начала войны, то есть до 24 августа 2023 года.

Возвращению в Польшу после выезда в документе посвящен отдельный пункт. Украинцы могут повторно въехать в страну, если покидали ее на срок не более 30 дней. Только после окончания указанного периода гражданин Украины теряет право на 18-месячный период пребывания в Польше и остальные льготы.

Проблема повторного возвращения в Польшу

Сейчас у украинцев, которые выехали в Польшу в первые дни полномасштабного вторжения России, заканчивается 90-дневний период пребывания в стране по биометрическому паспорту. Люди начали интересоваться у пограничников, можно ли поехать домой, а потом вернуться, согласно прописанному в спецуставе правилу.

На это украинцы получили неутешительный ответ. Пограничники заявили, что возможность выезжать на период до 30 дней, а потом обратно возвращаться в Польшу действовала только в течение 90-дневного срока, предусмотренного биометрией. Если выехать позже, то придется ждать три месяца или оформлять визу.

Комментарии пресс-службы пограничников Польши

Украинцы обращались за разъяснениями к польским пограничниками касательно повторного въезда. В ответе им объяснили, что 30-дневный период, который прописан в спецуставе действительно не действует по истечению безвизового периода.

"Также зарегистрированный номер PESEL дает право находиться в Польше в течение 18 месяцев, однако он не заменяет визу или карту проживания или биометрические данные. Это не позволяет ездить в другие страны, поскольку биометрические данные уже исчерпаны. Если кто-то исчерпал все биометрические данные в Польше в течение 90 дней, он должен подождать 90 дней за пределами Шенгена, чтобы снова въехать в Польшу на основе биометрических данных в безвизовом режиме или получить национальную визу типа D", - сказано в ответе польских пограничников, который присылали украинцам до 24 мая.

Однако уже 26 мая Якуб Дудзяк, пресс-секретарь Офиса по делам иностранцев дал следующий комментарий Ukrayina.pl: "Подтверждаю, что легальное пребывание в Польше в течение 18 месяцев с 24 февраля 2022 касается тех лиц, которые заявили о намерении остаться в нашей стране. Выезд гражданина Украины с территории Польши на срок свыше 1 месяца лишает его этого права".

А поручитель Пограничной Службы, руководитель пресс-группы Главного командующего пограничной службой Анна Михальская уточнила, что речь идет именно об одной поездке на срок свыше месяца.

Объяснения специалистов

Юрист Василий Ильницкий утверждает, что спецустава должна работать. Если у украинца не просроченный биометрический паспорт, но использованы все 90 дней безвизового режима, то его должны пропустить на границе.

Такого же мнения придерживается юрист Аннета Садовская: "Действует спецустава и не нужно сидеть [дома] 90 дней. Вы заехали во время войны. Поэтому, не переживайте, езжайте спокойно и спокойно вас пропустят назад. Даже выезжавшие девушки написали, что действует спецустава".

В польских консулатах дают аналогичное объяснение. Если украинцы легально въехали в Польшу после 24 февраля, то они могут покидать страну на срок до 30 дней и возвращаться, согласно спецуставе.

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