Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки.

Ко дню рождения Леси Украинки в центре Луцка скульптор вылепил из снега ее и героев одного из самых известных ее произведений "Лесная песня".

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, над снежными фигурами мужчина работал почти неделю, успеть хотел именно к юбилею известной поэтессы.

Чтобы создать фигуру Леси Украинки и восьмерых персонажей ее драмы-феерии, автор использовал около 50 тонн снега.

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Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки.

В 2021 году юбилей писателя будет отмечаться на государственном уровне по указу Владимира Зеленского. Министерство культуры и информационной политики запустило сайт "Леся Украинка: 150 имен", где появится список всех мероприятий в честь поэтессы, а также уникальные рисунки и брендинг с Лесей, которые можно будет скачать.

Среди других мер также планируется дискуссии на Радио Леся и Косач Talks, экспозиции и перформанс, а также представление полного бесцензурного издания произведений Леси Украинки в 14 томах.

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Автор: УНИАН