Чиновник пытался убедить участников акции, что суд не отменил декларирование, в ответ протестующие призвали судей уйти добровольно в отставку.

К протестующим под зданием Конституционного суда, которые выступают против его решения об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, вышел чиновник, однако диалога с ним не сложилось, поэтому они требуют от судей КСУ добровольно уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, к митингующим вышел заместитель руководителя секретариата Конституционного суда Валерий Алешин.

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«Сейчас вы протестуете против решения Конституционного суда, которое не отменило необходимости декларирования. Первое, что дал этим решением суд - это сигнал к Верховной Раде, что некоторые нормы закона нуждаются в уточнении», - сказал он.

Эти слова вызвали возмущение у людей, и они потребовали, чтобы судьи КСУ добровольно покинули свои посты и ушли в отставку.

В частности, один из активистов Сергей Стерненко заявил: «Конституционный суд делает то, что делал в свое время в 2010 году - узурпацию власти. Конституционный суд не имеет больше морального права на существование в этом составе. Он действовал вопреки Конституции и вопреки интересам государства. Лучше всего будет, если судьи уйдут добровольно».

После этого чиновник вернулся в здание суда.

В настоящее время акция у КСУ продолжается.

Атака КСУ на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

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Автор: Дмитрий Хилюк