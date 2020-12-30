За этот месяц Крымская правозащитная группа зафиксировала 16 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 10 новых приговоров, вынесенных по этой статье.

В декабре против жителей оккупированного Россией Крыма вынесли рекордное количество приговоров за отказ служить в российской армии.

Читайте такжеПограничники не впустили в Украину российскую блогершуОб этом сообщается в ежемесячном отчете по результатам мониторинга ситуации на полуострове, опубликованном на сайте Крымской правозащитной группы (КПГ).

Так, КПГ в декабре зафиксировала 16 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 10 новых приговоров, вынесенных по этой статье.

Три приговора вынесли в подконтрольном Кремлю "Кировском райсуде" ("судьи" Георгий Церцвадзе и Игорь Дегтярев), четыре – в "Ленинском райсуде Севастополя" ("судьи" Анатолий Василенко, Анна Гуло и Андрей Грачев) и по одному – в "Гагаринском райсуде Симферополя" ("судья" Наталья Кныш), "Бахчисарайском райсуде" ("судья" Василий Кошелев) и "Центральном райсуде Симферополя" ("судья" Александр Воронов).

"Это наибольшее количество дел и приговоров, зафиксированных за месяц за весь период оккупации. Всего на конец декабря КПГ зафиксировала 163 уголовных дела за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 153 из них уже вынесен приговор, еще 10 находятся на стадии рассмотрения", - рассказали в КПГ.

Правозащитники напоминают, что принуждение жителей Крыма к службе в вооруженных силах оккупирующего государства, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской конвенции).

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Автор: Антонина Доломанжи