Луцкий террорист объявил голодовку - адвокат

Так Кривошей протестует против "ненадлежащих" условий содержания в СИЗО.

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в Луцке, объявил голодовку в следственном изоляторе.

Об этом в комментарии ВолиньPost сообщил его адвокат Сергей Тиможинский.

Так Кривош протестует против «ненадлежащих» условий содержания в СИЗО.

По словам адвоката, подозреваемый считает применение наручников немотивированным, первые три дня правоохранители от этого воздерживались. Сейчас он содержится как осужденный, а не заключенный, хотя суд виновным его еще не признал.

Читайте такжеГодовщина убийства Гандзюк: активисты жгли шашки и расписали краской дорогу возле МВД (фото)

Также защитник Кривоша говорит, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых вещей при задержании. Поэтому мужчина, по словам адвоката, стирает свои вещи в умывальнике.

В прокуратуре области журналистам ответили, что прокуроры систематически посещают его в СИЗО, от заключенного жалоб на режим или условия содержания не поступали.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Вечером все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

23 июля суд избрал Кривошу меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и содержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины). В суде Кривош назвал свой поступок перфомансом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram