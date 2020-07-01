Зеленский подписал закон о запрете начисления штрафов по кредитам на карантине

Закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)» № 691-IX, принятый парламентом 16 июня.

Об этом УНИАН сообщили в Официальном интернет-представительстве президента Украины.

В частности, закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

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Так, с этой целью документом вносятся изменения в «Заключительные положения» Хозяйственного кодекса Украины и «Заключительные и переходные положения» Гражданского кодекса Украины, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом министров на всей территории Украины, и/или в тридцатидневный срок после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заимодателем), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такое просрочки.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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