В корпорации АТБ прокомментировали непонятную ситуацию относительно действий ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания", которая в очередной раз инициировала пересмотр судебных решений, которыми страховую компанию обязали осуществить страховые возмещения по договорам КАСКО в пользу ЧП "Транс Логистик", которое входит в состав корпорации.

Эта транспортная компания - одна из немногих, которая с началом масштабного российского вторжения в Украину в чрезвычайно опасных и сложных условиях осуществляла доставку продуктов питания в магазины сети АТБ в те населенные пункты, в которые хоть как-то была возможной доставка для предотвращения гуманитарного кризиса. Работая под авианалетами и постоянными обстрелами, ЧП "Транс Логистик" потеряла более полусотни грузовиков, но продолжает поддерживать активную деятельность: предоставляет рабочие места и платит налоги. Уплата налогов от предприятий группы АТБ - это более половины всех поступлений от ритейл-отрасли, и достигла 20,44 млрд грн. С первых дней вражеского вторжения в Украину АТБ и ее предприятия перешли на особый режим работы и стали форпостом продовольственной безопасности для всей страны. Компания передала украинским защитникам сотни тонн продуктов, более тысячи автомобилей специального назначения и гуманитарной помощи для украинцев, общая сумма которой уже насчитывает почти 500 миллионов гривен и продолжает стремительно расти.

ЧП "Транс Логистик" входит в состав корпорации АТБ, и в прошлом уже выиграла десятки судебных дел, в которых суды признали неправомерными действия "Украинской пожарно-страховой компании", которая осуществила попытки уклониться от выполнения своих обязательств перед компанией из корпорации АТБ. Страховщик оказался в центре громкого скандала из-за отказа в многомиллионных выплатах. Но суды защитили интересы добросовестного страхователя и подтвердили необоснованность отказа СК УПСК в выплате страхового возмещения.

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"Сейчас, сложилась ситуация, в которой "Украинская пожарно-страховая компания", пренебрегая многочисленными правовыми выводами Верховного суда, инициирует через суд первой инстанции отмену ранее принятого законного решения по взысканию страхового возмещения по якобы вновь открывшимся обстоятельствам, которые таковыми на самом деле не являются. - Возможно предположить, что в ЧАО "Украинской пожарно-страховой компании" существует только желание извратить обстоятельства и предоставить суду явно ложные данные, исключительно с целью введения суда в заблуждение и дальнейшего получения необоснованного судебного решения".

Как сообщалось, в процессе страхования ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания" более 800 транспортных средств ЧП "Транс Логистик", страховая компания безосновательно отказала ЧП "Транс Логистик" в выплате страхового возмещения вреда по ряду дорожно-транспортных происшествий и это при том, что предварительно УПСК было получено от ЧП "Транс Логистик" около 11 млн. грн. страховых платежей по договорам КАСКО. В корпорации АТБ подтвердили что, ЧП "Транс Логистик", оказалась одной из сотен других клиентов страховой компании УПСК, которая в течение 2021-2022 годов инициировала десятки судебных процессов по принудительному взысканию с "Украинской пожарно-страховой компании" страхового возмещения по договорам добровольного страхования наземного транспорта (КАСКО), заключенным с УПСК – общая сумма судебных исков составила около 7 млн. гривен.

"По результатам судебного рассмотрения всех судебных дел суды различных инстанций, в том числе Верховный суд, встали на защиту нарушенного права и законных интересов ЧП "Транс Логистик", удовлетворив все требования по взысканию страхового возмещения и соответствующих штрафных санкций с ЧАО "Украинской пожарно-страховой компании". - прокомментировали в корпорации АТБ. - Верховный суд в своих многочисленных постановлениях признал действия страховой компании неправомерными, а поведение "Украинской пожарно-страховой компании" противоречащим принципу добросовестности и честной деловой практике".

В АТБ заявили, что "ожидают объективного рассмотрения судом указанного дела и принятия законного судебного решения о защите нарушенных прав и законных интересов компаний, которые добросовестно осуществляют свою деятельность на благо Украины в это трудное время".