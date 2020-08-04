ООН заявила о "катастрофе поколений" из-за влияния коронавируса на образование в мире

Из-за угрозы «катастрофы поколений» возобновление нормального процесса обучения должно стать первоочередной задачей.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что по меньшей мере 40 миллионов детей из-за «коронавирусных» ограничений не смогли получить необходимые знания в «критически важный дошкольный возраст», в связи с этим миру грозит «катастрофа поколений».

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Карантин, по его словам, повлиял на образовательный процесс в 160 странах, а из-за закрытия учебных заведений около миллиарда учащихся не смогли получить знания в полной мере.

Гутерриш отметил, что из-за угрозы «катастрофы поколений» возобновление нормального процесса обучения должно стать первоочередной задачей.

«Сейчас - определяющий момент для детей и молодежи мира. Решения, которые сейчас принимают правительства, будут иметь длительное воздействие на сотни миллионов молодых людей и перспективы развития стран на следующие десятилетия», - сказал он, уточнив, что консультации с родителями и педагогами должны стать основополагающими в решении этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 691 642 человека, выздоровели 10 853 195 человек. В целом подтверждено 18 196 221 случаев заболевания.

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