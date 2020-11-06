В Кировоградской области жертвой коронавируса стала 11-месячная девочка из села Захаровка Новоукраинского района.
Читайте такжеКоронавирус у детей: симптомы болезни и лечениеКак говорится в сюжете ТСН, долгое время ее лечили дома от бронхита, но состояние девочки ухудшалось, ребенка перевезли в реанимацию городской инфекционной больницы Кропивницкого. Там ребенка протестировали и обнаружили коронавирус. Вследствие болезни у нее развилось воспаление мозга — энцефалит. За жизнь девочки боролись несколько дней, однако спасти не смогли.
В настоящее время эксперты выясняют, почему течение болезни у ребенка было таким тяжелым.
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