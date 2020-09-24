Ученики, находившиеся на самоизоляции исключительно из-за контакта с больным, не должны проходить тесты методом ПЦР или ИФА.

После самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тестирование и подавать в школу документы о состоянии здоровья для продолжения учебы.

Читайте такжеВ Киеве из-за случаев COVID-19 на карантин закрыты 5 школ, еще в 122-х - на дистанционное обучение перевели 328 классовОб этом говорится в разъяснении, обнародованном на сайте Министерства образования и науки.

В министерстве напомнили, что согласно постановлению правительства № 641 и постановлению главного государственного санитарного врача № 50, для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения СОVID-19 у одного из учеников, остальные ученики соответствующего класса или группы признаются нуждающимися в самоизоляции.

"Вместе с тем соответствующие акты не предусматривают ограничений по посещению учреждений общего среднего образования в зеленой, желтой или оранжевой зонах учениками, которые не являются больными, у которых отсутствуют какие-либо признаки или симптомы заболевания, в частности на СОVID-19, и которые находились на самоизоляции исключительно из-за контакта с больным COVID-19. После истечения срока самоизоляции для указанной категории учащихся не предусмотрено обязательное проведение лабораторных тестов, в том числе методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа", - отметили в Минобразования.

Соответственно, законодательство Украины не определяет обязанность учеников, их родителей и иных законных представителей подавать в учреждения общего среднего образования любые документальные подтверждения (справки, заключения и т.д.) о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после завершения самоизоляции.

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Автор: Юлия Петриченко