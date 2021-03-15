Соответственно, 1-4 классы продолжат ходить в школу.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Львов находится в полушаге от "красной зоны" адаптивного карантина. В связи с этим в городе начинается первый этап локдауна - учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение.

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Об этом заявил мэр Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского городского совета.

По его словам, многие страны Европы на сегодня переходят на жесткий локдаун. Кроме того, ограничения "красной зоны" уже действуют в четырех областях Украины.

"Вчера стало известно, что в харьковских больницах некуда класть больных. Во Львове пока есть места в медицинских учреждениях, но если раньше в течение дня в коммунальные больницы поступало в среднем +30 новых больных, то сейчас таких уже более 40. Поэтому, чтобы вот-вот не перейти в "красную зону", мы уже сегодня делаем первый шаг: с завтра дети 5-11 классов будут учиться дистанционно", - отметил Садовой.

Соответственно, 1-4 классы продолжат ходить в школу. Он также отметил, что город находится в полушаге от "красной зоны", которая означает жесткие ограничения, вплоть до закрытия магазинов и рынков.

Напомним, на прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов призвал усилить карантин во Львове и перевести школы на дистанционную форму, не дожидаясь попадания в "красную зону".

Карантин: в Одессе тоже учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение

Отметим, сегодня школы Одессы тоже отправили старшие классы на дистанционное обучение на неопределенный срок. Такое решение принял оперативный штаб горсовета.

"Ученики 5-11 классов переведены на дистанционное обучение до особого распоряжения, а 1-4 классов продолжают обучение с четким соблюдением противоэпидемических мер", – заявила на заседании штаба заместитель директора департамента образования и науки Ирина Столбова.

По ее словам, школам Одессы рекомендовано уйти на весенние каникулы с 22 по 26 марта. Столбова также уточнила, что в настоящее время в дошкольных учреждениях города из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом закрыты 11 групп.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом Одесская область в ближайшее время может попасть в Красную карантинную зону.

5 марта в Минздраве заявили, что это может произойти уже в конце марта, хотя сейчас регион пока находится в желтой зоне карантина.

По состоянию на 15 марта в Одессе зарегистрировано 265 новых случаев коронавируса, а всего по региону - 407.

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Автор: Виктория Гордиенко