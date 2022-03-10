Также будут конфисковывать и передавать ВСУ транспортные средства, которые используются для перевозки контрабанды.

Контрабанду, которую будут завозить в Украину под видом гуманитарной помощи, сразу будут конфисковывать на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сегодня во время брифинга в Закарпатской областной военной администрации сообщил первый заместитель главы Государственной таможенной службы Александр Щуцкий.

В частности, он заявил, что таможенники фиксируют попытки ввоза в Украину контрабанды под видом гуманитарных грузов.

"Государственная таможенная служба и военная администрация предупреждают: если раньше в случае нарушения таможенных правил составляли протокол, и выписывали штраф, то в настоящее время все контрабандисты, все кто хочет нажиться на беде, должны знать: и товар, и транспортные средства, использованные для этого, будут конфискованы и переданы в Вооруженные силы Украины или военной администрации. Еще раз предупреждаем: кто хочет попытаться заработать на войне, получит от нас достойный ответ, прекратим контрабанду очень быстро", - заявил Шуцкий.

Он также уточнил, что много таких попыток не зафиксировано, но в принципе они были, в частности, это попытки контрабандного ввоза в Украину бытовой химии, продуктов питания, товаров гигиены.

"Мы видим, что те, кто хочет заработать, сейчас пытаются скрываться, маскироваться под гуманитарные организации. Не получится", - добавил первый заместитель председателя Гостаможслужбы и уточнил, что такие товары уже изъяты и находятся на складах таможни.

Он также добавил, что проинспектировал склады Закарпатской таможни, где хранится изъятое по протоколу нарушений таможенных правил имущество, уже по решению суда конфисковано в пользу государства. Сейчас составлены списки для передачи военным, переселенцам и детдомам имеющихся товаров, среди них – медицинское оборудование, табачные изделия, одежда, обувь, мебель, бытовые техника и химия, масла, мощные генераторы и тому подобное. На сегодня Закарпатская таможня уже передала на нужды ВСУ 390 ранее конфискованных транспортных средств.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине создали сайт для документирования нарушений оккупантами прав человека.

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