Конкурс на нового руководителя Центра Довженко будет проведен по новым правилам, максимально прозрачно, и с привлечением представителей от общественности.

Качество коммуникаций во время войны имеет чрезвычайно большое значение, потому что в условиях постоянного стресса общественность оказывается более уязвимой к разного рода манипуляциям, что и подтвердил очередной скандал в СМИ по поводу подчиняющегося Госкино Довженко Центра.

Не успели в Государственном агентстве Украины по кино назначить нового и.о. гендиректора Центра, как в соцсетях "загорелось", мол, насколько далека от искусства новая глава Довженко-Центра.

Впрочем, такое возмущение не имеет никаких оснований.

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Во-первых, в Госкино сразу объявили, что Ю. Каждан – не новый директор, а кризисный менеджер, который подготовит Центр к избранию нового гендиректора. Никаких культурных вопросов и.о. директора решать не будет, исключительно экономические и организационные вопросы.

Во-вторых, менять Елену Гончарук нужно было немедленно, несмотря на все ее достижения как художника. "По результатам аудита Елена Гончарук отстранена от исполнения обязанностей и.о. генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко", она остается в должности руководителя Музея кино Довженко-Центра. На должность руководителя Довженко-Центра будет проведен конкурсный отбор, а к тому времени обязанности руководителя будет выполнять профессиональный кризисный менеджер, устранять недостатки, выявленные во время проверки, и налаживать финансово-хозяйственную деятельность Центра. Участие в конкурсе на должность генерального директора Довженко-Центра кризисный менеджер не будет принимать", – говорилось в сообщении пресс-службы Госкино. Проводить же конкурс по предыдущему и.о. директора Центра было невозможно, потому что она пыталась скрыть важные финансовые сведения и не отвечала ни на какие запросы от Госкино.

В-третьих, конкурс на нового руководителя Центра Довженко будет проведен по новым правилам, максимально прозрачно, и с привлечением представителей от общественности, в результате чего состоится избрание не только искусного администратора, но профессионального специалиста в сфере кино. Об этом следует из нового Положения о порядке организации и проведения конкурса на должность руководителя государственного учреждения культуры в сфере кинематографии, которое должно быть утверждено Минюстом в ближайшие дни. Сразу после "юстирования" Положения в Госкино объявляют о конкурсе на должность гендиректора Центра. "Ожидаем, что это будет до конца следующей недели", – сообщили источники в Госкино.

Кроме того, в Госкино специально напомнили, что в соответствии со ст.21-5 Закона Украины "О культуре" при отборе кандидатов на должность руководителя государственного или коммунального учреждения культуры и назначения руководителя вспомогательными критериями при голосовании в пользу кандидатов являются:

последипломное образование в области управления;

степень MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магистра бизнес-администрирования или магистра государственного управления;

научная степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук;

опыт работы на руководящих должностях в украинских/международных компаниях, учреждениях, программах, проектах в сфере культуры;

владение официальными языками Европейского Союза;

опыт разработки и реализации инвестиционных и инновационных проектов;

одобрительные отзывы в украинских и иностранных отраслевых средствах массовой информации;

безупречная деловая репутация.

Другими словами, непрофессиональный директор на должность руководителя Центра не может быть назначен ни при каких условиях.