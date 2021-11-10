Эксперт по внешнеполитическим вопросам крупнейшей фракции в германском Бундестаге (фракции Социал-демократической партии (СДПГ)) Нильс Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси. Мол, с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев на то время, пока длится рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС. Причем, он отметил, что "не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз". В то же время Шмид раскритиковал обращение Польши с мигрантами, которые пытаются нелегально попасть в страну с территории Беларуси. По словам немецкого политика, Польша должна предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки на убежище.

Эти заявления вызвали большой резонанс и в Польше, и в Украине. И это неудивительно.

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что это за беженцы. Ведь это не те люди, которые добирались до желанных земель плотами из Африки или подпольными кораблями с Кубы. Это люди, которые в своих странах приобрели недешевые билеты на самолет, спокойно зашли в аэропорт и улетели. Отдельно стоит отметить, что летели они из контролируемого Россией Дамаска. И среди них не много женщин и детей. Обычно это мужчины спортивной, боевой внешности. То есть речь не может идти о беженцах. Это - незаконные мигранты.

То, что сейчас происходит, - боевая операция против Польши, часть гибридной войны, направленная на развал Европейского союза и НАТО. Война, которую Запад не хотел видеть у нас, сегодня уже пришла к ним

Их часть - настоящие боевики. Если это действительно курды, то курды – боевая нация, зараженная коммунистической идеологией. Они заражены "красным", марксистским учением, и очень плотно завязаны на РФ. Представим, что хорошо вышколенные, зараженные левацкой идеологией и зависимые от России боевики окажутся на нашей территории? Хотим ли мы видеть здесь людей, которых сюда направила Россия и хорошо их подготовила? Очень не хотелось бы, чтобы они оказались на нашей территории. Ибо что это для нас значит? Открытие еще одного фронта на западе Украины.

То, что сейчас происходит, - боевая операция против Польши, часть гибридной войны, направленная на развал Европейского союза и НАТО. Война, которую Запад не хотел видеть у нас, сегодня уже пришла к ним. Это прямая атака - наступление на границу, которое происходит с территории Беларуси. Кремль не открыто, с помощью российских военных, а чужими руками, проводит прямую атаку, наступление на европейский границу при полном содействии белорусских пограничников и военных. Впрочем, там, с высокой вероятностью, есть и российский спецназ, который помогает провокациями.

Не думаю, что основная цель этой операции направлена на нас. Но, к сожалению, незаконных мигрантов действительно могут направить и к Украине. И они будут здесь бунтовать и создавать проблемы.

Дело в том, что, если прорыв в Польшу провалится, а на улице начнутся морозы (буквально через неделю), мигрантов надо будет куда-то деть. Что сделать проще всего? Сбросить их на украинцев. Ведь у нас с Беларусью нет границы. И нам трудно будет чинить препятствия, чтобы их не пустить. Более того, дорогу им покажет белорусский спецназ и там, где наши силы встретят одну группу мигрантов, других проведут по лесам и болотам. А дальше уже нам с ними что-то нужно делать.

Проблема немецкого "предложения" в том, что в Украине с Беларусью действует соглашение о реадмиссии. То есть мигрантов, которые нелегально попадут к нам из Беларуси, Беларусь должна забрать обратно (по крайней мере, пока это соглашение действует, а не расторгнуто Лукашенко в одностороннем порядке). Но, если мы пристанем на "предложение" Германии, то получится, что мы сами приняли мигрантов к себе, и никакой реадмиссии быть не может. Конечно, нам могут рассказывать, что взять к себе мигрантов мы должны временно. Но если Европа соврет (а она соврет), то впоследствии, может, они заберут разве женщин и детей. А большая часть мигрантов останутся у нас и это будет только наши хлопоты.

Если Европа соврет (а она соврет), то впоследствии, может, они заберут разве женщин и детей. А большая часть мигрантов останутся у нас и это будет только наши хлопоты

По некоторым подсчетам, к концу недели так называемых беженцев в Беларуси будет уже 10 тысяч. Куда мы их денем? Как будем (в случае согласия на немецкое "предложение") отправлять их за свой счет в Дамаск, который контролирует Россия? Это проблема и это реальная армия в нашем тылу.

Поэтому властям не стоит верить обещаниям Европы (в частности Германии) и приставать на сомнительные "предложения".

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины