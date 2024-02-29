Награду получил технический директор "Киевстар" Владимир Лутченко на церемонии, организованной в рамках Всемирного мобильного конгресса MWC24 в Барселоне.

VEON Ltd. (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON) - глобальный цифровой оператор, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи, сообщает, что сегодня компания "Киевстар" - дочерний телекоммуникационный оператор в Украине, получила награду GSMA's Global Mobile Award на ежегодной премии Global Mobile Awards (GLOMO) в номинации "Лучшая мобильная инновация по поддержке чрезвычайных или гуманитарных ситуаций" за проект повышения устойчивости сети.

Награду получил технический директор "Киевстар" Владимир Лутченко на церемонии, организованной в рамках Всемирного мобильного конгресса MWC24 в Барселоне. Награда GLOMO - это награда упорной и образцовой работы компании "Киевстар" в обеспечении связи в Украине, значимых инвестиций в свои сетевые и цифровые услуги в период войны, а также преодоление суровых вызовов для поддержания устойчивости Украины.

В своей речи Лутченко отметил работу украинской телекоммуникационной отрасли, отметив, что "Это награда не только "Киевстара", но и всех украинских телекоммуникационных операторов".

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VEON благодарит всех номинантов нынешней премии GLOMO, а также представителей мобильной индустрии в целом за их работу, направленную на решение гуманитарных проблем и помощь громадам в преодолении чрезвычайных ситуаций.

"Для меня большая честь получить награду GLOMO за чрезвычайную работу команды "Киевстар" в обеспечении жизненно важной коммуникации для Украины. Наша связь и цифровые услуги чрезвычайно важны для сообществ, в условиях гуманитарных кризисов и чрезвычайных ситуаций. Мы считаем за честь - быть частью отрасли, которая ставит целью справиться с этим вызовом", - добавил Каан Терзиоглу, генеральный директор VEON Group.

Компания "Киевстар" - крупнейший телекоммуникационный оператор в Украине, который предоставляет услуги 24 миллионам абонентов мобильной связи и более 1,1 миллиона абонентов домашнего Интернета. Как ведущий оператор на телеком рынке Украины, компания поддерживает доступность телеком сети на уровне более 90% на подконтрольной Украине территории, обеспечивая связью не только своих клиентов, но и население Украины в целом.

Международная группа VEON владеет 100% компании "Киевстар". VEON и "Киевстар" взяли на себя обязательства инвестировать 600 миллионов долларов США в течение следующих трех лет на реконструкцию и восстановление Украины.

О VEON

VEON - цифровой оператор, который предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, а также цифровые услуги почти 160 миллионам клиентов. Работая в шести странах, в которых проживает более 7% населения мира, VEON меняет жизнь предоставляя технологические услуги, которые расширяют возможности людей и стимулируют рост экономики. VEON со штаб-квартирой в Амстердаме входит в листинг фондовых бирж NASDAQ и Euronext.

Для дополнительной информации перейдите по ссылке: https://www.veon.com.

Справка о Киевстар:

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2023 года обслуживал 24 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила 1,8 млрд грн на поддержку ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем.