Полк проводит активную рекрутинговую кампанию, но на фоне переговоров уменьшилось количество желающих защищать Украину.

429 отдельный полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС" сейчас работает на Харьковском направлении, держит оборону на определенном направлении, выполняет задачи по выявлению врага и по его уничтожению с помощью беспилотных систем, дронов, FPV-дронов, больших бомберов-коптеров, ударных крыльев, разведывательных крыльев. Россияне постоянно атакуют их позиции, поэтому воинам нужна помощь на дроны, заявили в эфире "Єдиних новин" командиры второго батальона 429 полка "АХИЛЛЕС".

"Враг постоянно атакует наши позиции. Раньше он выполнял штурмы большими механизированными колоннами, но после того, как те колонны мы успешно разбивали, он изменил тактику и действует в своем большинстве пехотными группами, по одному, максимум по два человека заходят на позиции, но это им не помогает. Мы их находим и эффективно уничтожаем", - рассказал "Оса", командир второго батальона 429-го полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

По его словам, сейчас они проводят активную рекрутинговую кампанию, но на фоне переговоров уменьшилось количество желающих защищать Украину.

Видео дня

"Сейчас у нас идет активная рекрутинговая кампания. Хотелось бы, чтобы людей было больше, и скорее мы их набирали, потому что время подготовки специалистов где-то примерно четыре месяца с момента захода человека в подразделение до выхода на боевые позиции. Но из-за некоторых политических моментов уже идут разговоры о том, что идут переговоры, что война закончится рано или поздно. Поэтому сейчас уменьшилось количество желающих воевать по сравнению с прошлым годом. Заявки подаются, но нам хотелось бы, чтобы их было больше", - отметил командир "Оса".

В то же время "Боксер", командир роты 429-го полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС", рассказал о том, как проходит у них обучение, на собственном опыте:

"Я был обычным пулеметчиком, бегал в полях с пулеметом, на позиции с ним ходил. Потом мы начали на "Мавиках" работать. И я стал пилотом "Мавика". Мы уничтожали врага сбросами из "Мавиков". Потом я стал командиром расчета ночных "бомберов", перешел на более тяжелый "бомбер", работал командиром расчета также эффективно. Мы уничтожали врага на разных горячих направлениях фронта. И потом командир "ОСА" увидел во мне потенциал и предложил стать командиром взвода".

Он добавил, что в их полку по-максимуму обучают и делятся опытом.

"Я сам выезжаю на полигон. Сейчас как командир роты я учу людей, передаю опыт "бомбера". Научить человека можно. Как командир говорил, нам нужны люди, но именно мотивированные люди, которые хотят учиться и эффективно уничтожать врага. Поэтому научиться работать на "Бабе Яге", как ее называют в народе, можно за 3 недели. Вот у нас есть Марыся Полынь, ей 21 год. Она к нам присоединилась две или три недели назад, и вот она прошла адаптацию и сейчас эффективно уничтожает врага. Уже третья боевая смена у нее", - рассказал "Боксер".

А командир "Оса" уточнил, что минимум месяц уходит на базовую подготовку.

"Минимум месяц - это обучение, базовая подготовка в Вооруженных силах, затем адаптация в подразделении 14 дней, затем подготовка со специалистами. Два-три месяца - это минимум... Желательно подаваться к нам тогда, когда еще повестку не получили, надо заполнить анкету до этого. Потому что это характеризует человека как мотивированного, и мы это сразу видим. Но если пришла повестка в военкомат, то тоже можно обратиться к нам, будем искать пути, чтобы человек попал именно к нам, если он нас, конечно, интересует. Вот все люди, которые к нам присоединились, они не пожалели ни разу о своем выборе", - пояснил командир "Оса".

Если вы хотите помочь нашим военным, присоединяйтесь к сбору на дроны.

429 отдельный полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС" выполняет боевые задачи сразу на двух горячих направлениях - в районах Купянска и Двуречной - и параллельно масштабируется.

Их нужно максимально обеспечить дронами.

Поддержи топ-подразделение БпЛА!

Цель: 1 500 000.00 ₴

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/98LwWkRSAG

Номер карты банки:

4441 1111 2319 7026