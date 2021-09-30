По прогнозу аналитиков OLX, через пять лет это может критически усилить существующий дефицит специалистов среди "голубых воротничков" в Украине.

В 2021 году количество абитуриентов, подавших заявки на обучение техническим специальностям, сократилось вдвое.

Об этом свидетельствуют результаты опроса портала "OLX Работа", сообщается в статье УНИАН.

"Самыми популярными специальностями среди украинских абитуриентов, по данным OLX, в этом году стали факультеты "Филология" и "Юриспруденция". В то же время, профессионально-техническое образование заинтересовало вдвое меньше молодых украинцев, чем в прошлом году – отечественные политехнические институты, колледжи и техникумы получили всего 35 тысяч заявок против 63 тысяч в 2020 году", - сообщили в компании.

По прогнозу аналитиков OLX, через пять лет это может критически усилить существующий дефицит специалистов среди "голубых воротничков", а двое из трех выпускников будут вынуждены учиться снова и искать себя в новой профессии.

При этом, наиболее привлекательными для работы выпускникам кажутся сфера торговли (за этот вариант проголосовали 18% респондентов), барно-ресторанная сфера (17%), IT и телеком (11%), а также сфера маркетинга, рекламы, дизайна или SMM (10%).

Меньше всего украинская молодежь видит себя в науке – всего 0,33 процента абитуриентов хотели бы в будущем проводить научные исследования и учить подрастающие поколения, а также в авиации и военном деле – за каждый из этих вариантов отдали свои голоса по 0,58 процентов респондентов.

Подобная тенденция уже в ближайшем будущем угрожает нехваткой работников отечественных промышленных предприятий, которые составляют основу экономики Украины.

Для решения накопившихся проблем украинские промпредприятия неоднократно обращались к Министерству образования и науки с просьбами и предложениями увеличить количество бюджетных мест на недостаточно востребованных среди абитуриентов специальностях. Помимо этого, они самостоятельно предпринимают шаги по популяризации технических специальностей среди населения, всячески поощряют заинтересованных в этих профессиях граждан в дальнейшем обучении и развитии, заключают программы сотрудничества с высшими учебными заведениями, приглашают студентов к себе на практику, а также поощряют своих сотрудников проходить курсы повышения квалификации.

Однако без активного участия в этом процессе государства, которому следует оказать системную поддержку стратегически важным отраслям, испытывающим дефицит кадров, способствовать популяризации инженерных и технических специальностей среди населения и провести комплексную реформу отечественной системы образования, шагов, предпринимаемых бизнесом, недостаточно.

Автор: Григорий Бондарь