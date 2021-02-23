Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов перенести рассмотрение вопроса о выделении земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала в Бабьем Яру.

Об этом он заявил в начале заседания Киевсовета.

Кличко предложил сначала провести депутатские слушания по концепции проекта.Читайте такжеКличко поддержал создание мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве

«Большой резонанс и обсуждение в обществе получила тема Мемориала в Бабьем Яру. Немало и спекуляций вокруг этого. Поэтому я предлагаю не рассматривать на сегодняшнем заседании и перенести вопрос выделения земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала. И сначала провести отдельные депутатские слушания, где Фонд «Бабий Яр» представит концепцию проекта и ответит на вопросы, которые волнуют депутатов Киевсовета», – сказал Кличко.

Также, по словам мэра Киева, важно, чтобы реализация этого проекта проходила совместно и под контролем государства.

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Автор: УНИАН