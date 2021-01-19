Мэр Киева Виталий Кличко в праздник Крещения окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов.
Соответствующее видео глава столицы опубликовал на своей странице в Facebook.Читайте такжеКак проходят крещенские купания на Гидропарке в Киеве (фоторепортаж)
"Традиции соблюдаю и утром окунулся в прорубь. На этот раз — возле парка Дружбы народов. Но, помните: в сильный мороз, без подготовки организма, лучше не погружаться. С праздником Крещения вас! Берегите себя!",- написал Кличко.
Традиции Крещения
Ежегодно 19 января отмечается большой церковный праздник, посвященный Крещению Господню. В этот день люди вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан.
Праздник Крещения известен своими интересными традициями, главной из которых является купание в реке или озере с освященной водой.
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