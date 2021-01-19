В этом году в условиях пандемии Крещение прогнозируют не такое многолюдное, как обычно.

В Одессе еще до рассвета освятили воду на пляже Ланжерон, а самые отчаянные успели нырнуть в холодное море.

Читайте такжеВ Житомире из-за карантина не будут освящать воду в ГидропаркеОб этом говорится в сюжете "ТСН. Утро". Также опубликовано видео ночных купаний.

Отмечается, что днем у одесситов есть шанс окунуться в дымящееся море. Потрясающее видео сняли в приморском городе накануне.

В этом году в условиях пандемии Крещение прогнозируют не такое многолюдное, как обычно. Массовые и официально организованные купания во многих городах страны из-за карантина отменили.

Купание на Крещение: что нужно знать

Ежегодно 19 января отмечается большой церковный праздник, посвященный Крещению Господню. В этот день люди вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник Крещения известен своими интересными традициями, главной из которых является купание в реке или озере с освященной водой.

В ПЦУ заявили, что массовые крещенские купания не являются давней украинской традицией, и таким образом не получится "смыть грехи".

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что одноразовое купание в ледяной воде на Крещение не может закалить и укрепить организм, поскольку закаляться нужно систематически, ежедневно контактируя с холодной водой.

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Автор: УНИАН