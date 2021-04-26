Сегодня Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению.

Скандальный народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива успешно защитил диссертацию в области государственного управления. Пользователи соцсетей отреагировали на это критикой и мемами.

Мишенью критики и сарказма стала не только сомнительная компетентность Кивы в гуманитарных науках, но также плачевное состояние отечественного образования. В сети также вспоминают о связанных с депутатом скандалах.

Обсуждают также и ход защиты диссертации. В сеть выложили видео, на котором Кива не может ответить на вопрос одного из членов комиссии и обещает написать новую научную работу.

Отдельная тема – перепалка Кивы с журналистами в перерыве во время тайного голосования ученого совета. В ходе скандала он позвал кого-то с собой в туалет.

Тем временем львовский преподаватель Александр Ябчанка после успешной защиты Кивы заявил, что степень кандидата наук в Украине окончательно дискредитирована, и сжег свой диплом в знак протеста. Несколько молодых ученых уже заявили о готовности последовать его примеру, если ситуация не изменится.

Кива защитил диссертацию: подробности

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива успешно защитил диссертацию и получил научную степень, став кандидатом наук по государственному управлению.

Тема научной работы нардепа связана с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины).

Народный избранник защищался в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины Министерства соцполитики Украины.

Научным руководителем Кивы значится Владимир Гурковский - доктор наук по госуправлению, профессор, а также первый замдиректора "Центр исследований проблем публичного управления".

На вопрос журналистов о том, кем являются люди в черной одежде, которые не давали журналистам подойти к Илье Киве, нардеп ответил, что "это, наверное, аспиранты или студенты».

По данным движения "Чесно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение» и Национальную академию внутренних дел по специальности «право».

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Автор: Дмитрий Захаров