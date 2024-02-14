В столице даже нет актуального Генерального плана.

Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что плохое состояние подземных коммуникаций и хаотичная многолетняя застройка Киев не по правилам, могут превратить аварии на сети в большой коллапс.

Как она рассказала "Телеграфа", у Киева нет актуального Генерального плана, и "мы живем еще по генплану, который разрабатывали в 1997 году".

"Он является устаревшим и только каждый год уточнялся детальными планами территории (ДПТ). Эти ДПТ финансировали в основном за счет застройщиков и учитывали интересы тех людей, которые за это платили. В результате видим, что Киев застроен не по правилам, а в интересах определенных групп лиц. Я не открою какую-то суперправду, но мы очень хорошо знаем, что застройщики и местные власти всегда взаимосвязаны. И Киев не является исключением", — отметила председатель комитета, комментируя аварию между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская".

Видео дня

По словам нардепа, в первую очередь нужно прекратить хаотичную застройку столицы и провести анализ того, "что нужно сделать, чтобы утвердить современную градостроительную документацию".

"Потом посмотреть, что в Киеве происходит с подземными сетями. Потому что мы видим, как каждый год происходят крупные аварии. А учитывая, что в столице есть коллекторы, построенные еще в 1903 году, то мы можем оказаться на грани инженерного коллапса, который точно не придаст оптимизма киевлянам", — подчеркнула Шуляк.

Кроме того, нужно пересмотреть все правила, по которым именно должен развиваться Киев, "потому что сегодня много говорят о безбарьерности, инклюзии и т.д.".

"К сожалению, в Киеве это остается только разговорами на разного рода конференциях, но сам город ничего не делает. Да и вообще, уже нужно переходить к европейским стандартам и градостроительства, и планирования. И ставить на первое место жителя города, а не собственную наживу", - резюмировала она.

Ситуация с метро в Киеве - последние новости

15 января УНИАН сообщал, что после того, как на перегоне между станциями "Лыбедская"и " Демеевская" на синей линии метро произошла авария "Киевский метрополитен" потерял 20% пассажиров.

Тогда же директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский заявил, что экономически обоснованным тарифом на проезд в киевском метро в 2024 году есть более 30 гривен за одну поездку.

Архитектор, активист и председатель КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов объяснял, что одним из факторов, повлиявших на состояние тоннеля синей ветки в районе "Лыбедской", является строительство ТРЦ Ocean Mall с нарушением строительных норм. Он считает, что реальным сроком для запуска полноценного движения поездов между "Лыбедской" и "Демеевской" будет 2026 год.

Глава Офиса трансформаций Максим Бахматов также отмечал, что часть синей ветки метро, которую закрыли на ремонт, может возобновить работу через несколько лет.

Вас также могут заинтересовать новости: