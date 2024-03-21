Киевстар продолжает поддерживать страну, обеспечивая абонентов жизненно необходимыми услугами связи и интернета.

Несмотря на ежедневные вызовы военного времени, национальный телеком-оператор продолжает обеспечивать Украину связью и увеличивает инвестиции в цифровое будущее. В 2023 г. капитальные расходы Киевстар возросли на 6,8% до 6,364 млрд грн. Также компания уплатила налогов и сборов на общую сумму 10,8 млрд грн.

Киевстар продолжает поддерживать страну, обеспечивая абонентов жизненно необходимыми услугами связи и интернета. Почти 100% телеком-сети компании на подконтрольной территории работает в обычном режиме. В 2023 году команда Киевстар восстановила связь в 190 населенных пунктах, где проживает более 112 тысяч человек и построила 1000 новых базовых станций для сети 4G. Еще 4000 базовых станций были модернизированы с целью увеличения скорости мобильного интернета. Сейчас сеть 4G телеком-оператора охватывает территорию, где проживает 95% населения Украины.

Развитие новых мобильных технологий и увеличение покрытия 4G-сети повлияли на потребление услуг мобильного интернета. Так в 4 кв 2023 года абоненты Киевстар использовали мобильного интернета на 9,6% больше чем в 4 кв 2022 года. Количество абонентов, пользующихся скоростным мобильным интернетом, возросло на 8,8% по сравнению с 4 кв 2022 года, до 14,3 млн пользователей. Сейчас уже около 60% абонентов Киевстара получают услуги в сети 4G-связи.

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Общее количество абонентов мобильной связи Киевстара в 4 кв 2023 года снизилось по сравнению с 4 кв 2022 года на 3,4% до 23,9 млн в результате влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны и временная оккупация ряда населенных пунктов. Киевстар продолжает предоставлять абонентам услугу "Роуминг как дома", которая позволяет оставаться на связи в 27 странах Европы, пользуясь "домашними" тарифными планами.

Компания в 2023 году увеличила капитальные инвестиции на 6,8% по сравнению с 2022 годом, до 6,364 млрд грн, что является наибольшей суммой капитальных затрат за последние три года. Развитие цифрового будущего Украины постоянно в фокусе внимания компании, которая планирует выделить для этого в ближайшие три года более 600 млн долл США.

Общий доход компании в 4 кв 2023 года уменьшился на 3,3% до 7,9 млрд грн по сравнению с 4 кв 2022 года из-за ряда негативных факторов, в том числе беспрецедентной кибератаки на сеть Киевстар в декабре 2023 года. Компания в знак благодарности абонентам за поддержку отменила для всех пользователей мобильной и фиксированной связи одну плату за тариф.

Киевстар продолжает поддерживать важные социальные проекты, такие как обеспечение защитным снаряжением инженерно-саперных групп ВСУ, закупка медицинского оборудования для лечения людей с тяжелыми ожогами, подключение к интернету укрытий и тому подобное. Компания является добросовестным налогоплательщиком в бюджет Украины, и в 2023 году уплатила налогов и сборов на сумму более 10,8 млрд грн.

Показатели деятельности Киевстар в 4 кв 2023 и за весь год по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

* Капитальные расходы за исключением аренды и лицензий

Справка о Киевстар:

Киевстар крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на декабрь 2023 года обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 млн долл США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 1,8 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

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