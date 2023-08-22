Национальный оператор телекоммуникаций поддерживает сотрудников, мобилизованных в ряды ВСУ, и внедряет программы помощи и реинтеграции ветеранов.

С начала полномасштабной войны 176 работников Киевстара вступили в Вооруженные Силы Украины или силы территориальной обороны, в том числе на добровольных началах. Это - радиоинженеры, эксперты по киберзащите, маркетологи, специалисты по логистике и транспорту, сотрудники контакт-центра и другие специалисты компании, которые сейчас защищают страну в различных горячих точках. Ряд сотрудников компании, которые были на фронте с первых дней войны, уже вернулись на свои работе места.

Компания системно помогает сотрудникам, которые служат в Вооруженных Силах Украины. За каждым из них сохраняется рабочее место и ежемесячные выплаты в размере среднемесячного заработка. Психоэмоциональная поддержка ветеранов и их родных, безопасность коллектива, материальная и нематериальная мотивация, забота о физическом и ментальном здоровье – направления, которые компания реализует и адаптирует в соответствии с потребностями времени.

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"Разносторонняя поддержка коллектива, непрерывное предоставление услуг, помощь абонентам, обществу и стране в целом - то, на чем Киевстар сконцентрировал усилия, - говорит Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар. – С 24 февраля 2022 года компания и коллектив неустанно идут #Назустрічперемозі - таков наш слоган. Как работодатель мы реализовали ряд мер, чтобы наши сотрудники оставались в ресурсе".

Для разработки и внедрения программы реинтеграции ветеранов компания сотрудничает с военными психологами, проводит обучение для команды HR по рекрутингу ветеранов и коммуникации с ними. Для ветеранов войны и членов их семей действуют углубленные программы психоэмоциональной поддержки. Отдельным направлением является работа с коллективом, к которому возвращаются демобилизованные военные. Лидеры команд, которых компания учит работать и действовать в условиях войны, становятся менторами и коучами для своих коллег.

Сотрудники Киевстара принимают активное участие в помощи ВСУ и благотворительных проектах. Так, с начала полномасштабной агрессии против Украины, волонтеры компании собрали 2,2 млн грн собственных средств для благотворительных фондов. А общая сумма помощи Киевстар ВСУ, абонентам и Украине во время войны превысила 1,3 млрд грн.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. За время полномасштабной войни войны компания предоставила гуманитарной помощи ВСУ, абонентам, обществу на сумму почти 1,1 млрд грн. Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.Дополнительная информация: pr@kyivstar.net