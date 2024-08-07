Киевстар и 'Вернись живым' передали 10 мобильных систем связи для ПвК 'Юг'

В рамках совместного проекта "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО", инициированного компанией "Киевстар" и Фондом компетентной помощи армии "Вернись живым", закуплено и передано 10 комплексных аппаратных связи для Воздушного командования "Юг" стоимостью 86 703 379 гривен.

10 комплексных аппаратных связи (КАЗы) передали силам ПвК "Юг", которые прикрывают Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, а также частично Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области. Благодаря мобильности, а также полной энергетической и тепловой независимости, КАЗы способны сопровождать боевые подразделения ПВО при любых обстоятельствах и погодных условиях.

"Мы благодарны всем защитникам, которые защищают украинское небо. И как результат благодарности, наш ежедневный долг - поддерживать и обеспечивать бойцов всем необходимым. Эта инициатива является продолжением систематической помощи ВСУ от наших абонентов и компании "Киевстар". Спасибо всем, кто поддерживает проект, и нашему партнеру - "Вернись живым" - за эффективное и плодотворное сотрудничество", - отмечает Александр Комаров, СЕО Киевстар .

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Комплексные аппаратные связи (КАЗы) - это специально оборудованные полноприводные грузовики, разработанные Фондом и военными Противовоздушной обороны, благодаря которым происходит координация работы и организация связи между подразделениями ПВО. КАЗы являются одними из главных автомобилей дивизионов и своеобразной "нервной системой" ПВО. Мобильные системы связи принимают информацию об опасности с воздуха и за считанные секунды передают ее в боевые подразделения, которые уничтожают вражеские цели.

"Комплексные аппаратные связи спроектировали специалисты Фонда в сотрудничестве с военными противовоздушной обороны. Их сделали на базе полноприводных грузовиков. При необходимости КАЗы можно применять как командно-штабные машины. Они оборудованы всеми необходимыми для военных средствами связи и отображения информации, автономным питанием, отоплением и кондиционированием, а также блоком для отдыха личного состава. Комплексные аппаратные сопровождают зенитные ракетные комплексы или радиотехнические подразделения, координируют их работу, обеспечивая между ними бесперебойную, устойчивую и защищенную связь. Это решение помогает закрывать украинское небо и существенно повышает эффективность противовоздушной обороны", - комментирует Тарас Чмут, директор "Вернись живым".

Проект "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО" стартовал в конце марта 2024 года. Средства на комплексные аппаратные связи собрали за четыре месяца. 50 млн грн выделила компания Киевстар. Более 21 млн грн - аккумулировали абоненты мобильного оператора с помощью благотворительной Суперсилы "Помощь ВСУ", которая доступна в большинстве тарифных планов подписки, и благотворительные короткие номера. Еще 15,4 млн грн - донаты на общие счета Фонда "Вернись живым".

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на апрель 2024 г. обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые технологии связи и в ближайшие пятьлет планирует инвестировать в это направление 1 млрд долларов США. Компания помогает стране преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, местных общин, а также на благотворительные инициативы. Единственный акционер Киевстар - международная Группа VEON с главным офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua