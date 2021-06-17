"Живая" очередь желающих привиться сегодня очень большая и продвигается медленно.

Киевлянам, которые не записывались на прививку против COVID-19, сегодня не рекомендуют ехать в Международный выставочный центр.

Как сообщает сервис Helsi.me сегодня утром в МВЦ стартовала вакцинация.

Все, кто записался через сервис, должны заходить в свое время и быстро вакцинироваться.

Для людей, которые приехали без записи, сегодня работает две вакцинальные бригады.

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"К сожалению, "живая" очередь сегодня очень большая... и продвигается медленно. Если у вас нет предварительной записи, рекомендуем сегодня не приезжать в МВЦ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня задерживается и очередь для тех, кто имеет предварительную запись, в среднем - на час.

На входе в МВЦ дежурит муниципальная стража, которая помогает разграничивать очереди.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на этой неделе из-за праздничных выходных массовую вакцинацию от COVID-19 в Международном выставочном центре перенесли на 17 и 18 июня. Обычно центр массовой вакцинации работает каждую субботу и воскресенье.

До открытия пункта вакцинации против COVID - 19 в киевском МВЦ у входа сегодня собрались сотни людей.

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Автор: Антонина Доломанжи