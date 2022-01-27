Умирающего лебедя из воды вытащил неравнодушный мужчина.

В столичном парке "Наталка" в Оболонском районе обнаружили мертвого лебедя.

Об этом инциденте сообщает Киевский зоопарк на своей странице в Facebook.

Для установления причины гибели птицы были вызвали специалистов из Киевского зоопарка.

Там проинформировали, что ветеринары немедленно выехали в парк после того, как им сообщили о найденной птице. Однако специалисты лишь убедились, что лебедь действительно мертв.

"Результаты вскрытия показали, что птица умерла от тромбоза печеночной вены в результате процессов, вызванных пулевым ранением перикарда, полученных 4-6 недель назад", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что подобные случаи бесчеловечного жестокого поведения случаются довольно часто.

Умирающего лебедя вытащил человек, который в ледяной воде пытался веткой захватить и подтянуть птицу к берегу. Ему помогла пенсионерка, одолжила древка от метлы у дворника под залог своего телефона. Вместе они подтянули лебедя на берег, но птица уже погибла, пишет "Вечерний Киев".

Как сообщал УНИАН, недавно браконьеры ради забавы убили лебедя в Нововолынске Волынской области, который жил на местном озере.

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