Кулеба призвал мировое сообщество объединиться ради повышения безопасности киберпространства во время пандемии

Кулеба обратил внимание на растущие в мире цифровые угрозы в результате пандемии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает мировое сообщество объединить усилия с целью повышения безопасности киберпространства в свете вызовов пандемии COVID-19.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом Кулеба заявил, выступая на министерской видеоконференции по безопасности цифровой среды «Уравнять доступ к цифровым технологиям: цифровое противодействие COVID-19», организованной Эстонией и Сингапуром.

Он привел пример цифрового ответа МИД Украины на кризис COVID-19 - онлайн-карту путешествий во время пандемии.

«Пользователи получают своевременную информацию о транзите и допуске иностранцев в страны мира. Это человекоцентрический и комплексный цифровой ответ нашего министерства на кризис COVID-19», - заявил он.

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Министр сообщил, что Украина сейчас внедряет масштабную цифровизацию. В частности, предоставление электронных сервисов благодаря обмену данными между государственными реестрами. В этом контексте он отметил внедрение в Украине эстонской платформы обмена данными X-road в сотрудничестве с Академией электронного управления Эстонии, эстонской ИТ-компанией Cybernetica и национальными партнерами.

В то же время, Кулеба обратил внимание на растущие в мире цифровые угрозы в результате пандемии, и необходимость повысить безопасность киберпространства.

«Украина и ряд других стран Европы и мира уже сталкивались с враждебным поведением Российской Федерации в киберпространстве. Почувствовав на себе испытания инструментов гибридной агрессии, Украина очень хорошо осознает, насколько ценна безопасность киберпространства», - отметил он.

Также министр напомнил о кибератаках, которые с 2014 года были направлены против целых сетей инфраструктуры, от отдельных страниц до интернет-провайдеров.

Глава МИД отметил, что сейчас страны все чаще сообщают о хищении данных, онлайн-мошенничестве, киберугрозах критической инфраструктуре, включая учреждениями здравоохранения, росте объемов дезинформации.

По его словам, злоумышленники уже адаптируются к новым обстоятельствам пандемии. В частности, совершают нападения на тех, кто неутомимо борется с распространением вируса и спасает человеческие жизни.

«Ответ очевиден: мы должны соблюдать существующие правила поведения в киберпространстве, к которому в полной мере должно применяться международное право, и привлекать к ответственности тех, кто нарушает эти правила. Сейчас подходящий момент, чтобы об этом заявить. Именно поэтому широкий консенсус международного сообщества и поддержка Глобальной декларации о цифровом противодействии COVID-19 настолько важны», - подчеркнул министр.

Он заявил, что Украина поддерживает Глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур, и призывает мир объединить усилия для повышения безопасности киберпространства в свете вызовов пандемии.

Как сообщал ранее УНИАН, Кабинет министров поддержал постановление, наделяющее Министерство цифровой трансформации правом формировать государственную политику в сфере цифровых инноваций и электронного документооборота.

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