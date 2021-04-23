В Службы безопасности призывают украинцев быть бдительными и обо всех фактах возможных кибератак сообщать в службу.

Ситуационный центр кибербезопасности Службы безопасности Украины фиксирует рост количества кибератак, направленных на органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры, что связано преимущественно с активизацией хакерских группировок, подчиненных спецслужбам России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своем сайте.

"Ситуационный центр кибербезопасности СБУ фиксирует рост количества кибератак, направленных на органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры и организации частного сектора Украины. Активизировались в основном хакерские группировки, подчиненные спецслужбам РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что СБУ постоянно принимает меры по поиску, выявлению и локализации указанных кибератак и киберинцидентов, а также противодействует киберугрозам в информационно-телекоммуникационных системах.

Кроме этого, киберспециалисты службы наладили взаимодействие с помощью системы обмена данными о кибератаках на базе платформы MISP-UA и других программно-аппаратных решений.

СБУ призывает украинцев быть бдительными и обо всех фактах возможных кибератак сообщать в службу.

Также СБУ начинает активное информирование общественности, в том числе через публикации отчетов о конкретных кибератаках и индикаторах компрометации.

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"Эту информацию можно использовать для организации защиты компьютерных сетей и системного противодействия киберугрозам национальной безопасности государства. Также полученные данные позволят повысить уровень осведомленности технических специалистов органов государственной власти", - сказано в сообщении.

Кибератаки в Украине

Специализированное структурное подразделение по реагированию на киберинциденты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в период с 14 по 20 апреля заблокировало 50 тыс. 527 кибератак, что на 16% больше показателя неделей ранее.

Служба безопасности Украины в течение 2020 года нейтрализовала 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры.

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Автор: Павел Степанец