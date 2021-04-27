Эпидемия COVID изменила условия вакцинации, в том числе и проведение рутинных прививок.

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что каждый пятый ребенок в Украине не получил необходимых прививок в рамках рутинной иммунизации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время круглого стола на тему: “Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19”, который проходил в онлайн-режиме.

"Мы должны помнить, что во времена пандемии COVID-19 каждый пятый ребенок в Украине остался незащищенным и не получил полного покрытия вакцинацией. Мы знаем, что около 20% не получили полную защиту. Нужно это решить. Мы знаем, что с продолжением пандемии эта цифра может вырасти», - заявил он.

Хабихт заметил, что эпидемия коронавирусной болезни изменила условия вакцинации, в том числе и проведение рутинных прививок.

«Мы двигаемся дальше и в 2021 году мы призываем к двойному вниманию – нужно расширить вакцинацию против COVID-19 среди ключевых групп населения и второе – расширить рутинную иммунизацию для детей и подростков. Мы знаем, что это очень утомительно и для этого нужно очень много работы», - отметил глава представительства ВОЗ в Украине.

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Автор: Константин Гончаров