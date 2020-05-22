В Украине все же откроют бассейны - Степанов

Ранее в Минздраве предлагали на период карантина запретить функционирование в спортзалах спа-зон, бассейнов, фитнес-баров, детских комнат и оказание услуг массажа.

В Украине с 1 июня будет возобновлена ​​работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда мы принимаем решение относительно того или иного смягчения на разных этапах выхода из карантина, мы, в том числе, смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира ... Поэтому нами было принято решение, что, начиная с 1 июня, то есть, с третьего этапа выхода с карантина будет возобновлена ​​работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве предлагали на период карантина запретить функционирование в спортзалах спа-зон, бассейнов, фитнес-баров, детских комнат и оказание услуг массажа.