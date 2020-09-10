Глава Минздрава уверен,что адаптивный карантин, который сейчас введен в Украине, работает.

В Минздраве пока не планируют вводить жесткий карантин в Украине.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает ТСН.

"Мы считаем, что та модель, которая сейчас есть в условиях адаптивного карантина, в зависимости от базовых принципов (уровень заболеваемости и заполненность коек), работает. Например, растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской и Запорожской. Так зачем там вводить жесткий карантин", - заявил министр.

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Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны (запрет на работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов (кроме доставки), посещение детских садов, школ и др.).

С 7 сентября в" красную зону " попали уже три областных центра: Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

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Автор: УНИАН