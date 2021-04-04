За сутки в столице проверили 500 объектов.

В течение последних суток правоохранители Киева провели проверку 490 объектов на соблюдение противоэпидемических мер.

Читайте такжеКарантин в Киеве: власти предупреждают о жестких проверках и штрафах для офисовОб этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева со ссылкой на начальника полиции Андрея Крищенко.

Среди проверенных объектов - заведения общественного питания, развлекательные, торгово-развлекательные центры.

По результатам проверки в 173 случаях выявлены нарушения карантинных ограничений и в результате за невыполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 тыс. до 170 тыс. грн (от 5,9 до 29,4 миллиона гривень).

«В очередной раз обращаюсь к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитрости и организуют в заведениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяю, что все такие факты не останутся без внимания правоохранителей», - заверил Крищенко.

Он напомнил также об уголовной ответственности за противоправные действия в условиях карантина.

Так, за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст.325 УК.

«По согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности», - подчеркнул руководитель киевской полиции.

Ежедневно работники полиции в составе мобильных групп проверяют соблюдение противоэпидемических мер как физическими, так и юридическими лицами. Полицейские патрулируют улицы, скверы, лесопарковые зоны и места отдыха.

Карантин в Киеве: ограничения

В Киеве с 20 марта действуют ужесточенніе карантинные ограничения. Под запретом, в частности:

работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Дополнительно с 5 апреля в Киеве:

проезд в общественном транспорте будет осуществляться по спецпропускам

закроют детсады и начальные классы в школах.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

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Автор: Инна Андалицкая