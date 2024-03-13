За время в эфире FREEДОМ стал ключевым украиноцентричным телеканалом, ориентированным на русскоязычную аудиторию за рубежом.

10 марта исполняется два года, как государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" совместно с ведущими украинскими медиагруппами начало производство и трансляцию информационного проекта FREEДОМ на русском языке.

В первые дни полномасштабного вторжения решение запустить информационный марафон на русском языке было вызвано необходимостью максимально оперативно сообщать правду о войне России против Украины более 200-м миллионам русскоязычных людей по всему миру, развенчивать ложь российской пропаганды, к которой эта аудитория особенно уязвима. После первых месяцев вещания преимущественно в формате информационного марафона ГП "МПИУ" начало усиливать программное наполнение FREEДОМ линейками аналитических, документальных, публицистических проектов собственного производства и производства ведущих медиагрупп 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group.

"Два года FREEДОМ в эфире демонстрируют спрос аудитории, несмотря на сложности и "усталость" иностранцев от полномасштабной войны. Для нас этот телеканал – еще один эффективный инструмент коммуникации с международными партнерами для присутствия Украины в их инфополе и обеспечения необходимой поддержки другими странами", – комментирует Максим Шиленко, руководитель департамента журналистских проектов 1+1 media.

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В частности, за второй год вещания в эфире FREEДОМ вышел ряд премьер, которые держат в фокусе события и явления, которые могут способствовать трансформационным процессам в России; усилилось внимание к украинским пунктам международной повестки дня, прочности международной коалиции в поддержку Украины и противодействия российским нарративам, нацеленным на русскоязычные аудитории разных стран.

"Я бы назвала второй год канала FREEДОМ годом испытания его медийной устойчивости и открытости к трансформациям. В ситуации, когда мир отошел от первого шока полномасштабного вторжения и мы, к сожалению, почувствовали снижение медийного внимания к событиям в Украине, контент под брендом FREEДОМ сохранил высокие показатели просмотров и интерес аудитории. Можем говорить об этом, опираясь на открытые данные* по просмотрам в диджитал – за 2 года они превысили 10 миллиардов**, а также – на запрос от международных партнеров по дистрибуции канала. Так, за прошлый год мы расширили трансляцию FREEДОМ в сетях операторов одиннадцати европейских стран, и дальше будем укреплять это направление", – говорит Юлия Островская, генеральный директор государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", в состав которого входит телеканал FREEДОМ.

Контент канала FREEДОМ четко попадает в запросы русскоязычной аудитории за рубежом. Например, в течение второго года вещания на FREEДОМ стартовало несколько документальных проектов, обращающихся к вопросам трансформации России, деколонизации ее коренных народов, восстановление исторической памяти и справедливости. Показательно, что в топ городов по просмотрам таких проектов попадают Грозный, Махачкала, Уфа, высокие показатели просмотров получают выпуски, посвященные исторической судьбе народов Кавказа, в частности, Чечни и Дагестана, татар и башкир.

Поскольку эфирная трансляция и сайт телеканала FREEДОМ в России заблокированы, использование YouTube позволяет FREEДОМ доносить правду о войне России против Украины и противодействовать мифам враждебной пропаганды среди аудитории РФ. В прошлом году количество подписчиков YouTube-канала FREEДОМ, который является базовой диджитал-площадкой телеканала, пересекло 1 миллион. YouTube-канал FREEДОМ первым из YouTube-каналов украинских государственных и общественных вещателей получил "золотую кнопку". Также с целью максимального охвата целевой аудитории ГП "МПИУ" активно развивает YouTube-канал FREEДОМ.LIVE, на котором размещены аналитические материалы, интервью, документальные и публицистические программы, авторские проекты. Суммарное количество подписчиков YouTube-каналов FREEДОМ и FREEДОМ .LIVE превысило 1,8 млн, а общее количество просмотров – 1,1 млрд.

За прошлый год средняя доля YouTube-просмотров*** FREEДОМ из-за рубежа на площадках украинского иновещания и на площадках партнеров выросла с 73,3% в марте 2023-го года до 79,7% в феврале 2024-го, а на YouTube-каналах ГП "МПИУ" FREEДОМ и FREEДОМ.LIVE - до 90,7%. Средняя для всех каналов доля YouTube-просмотров из РФ - с 37% до 46,1%, на площадках ГП "МПИУ" – до 62,4% . За два года в эфире материалы под брендом FREEДОМ на всех диджитал-площадках иновещания и на площадках наших партнеров – украинских медиагрупп 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group получили 10,1 млрд просмотров, из них более трети – в прошлом году. Кроме России, в топ стран по просмотрам FREEДОМ в диджитал входят Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Германия. Городами-лидерами в течение года в YouTube были Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород. В то же время, в октябре, когда FREEДОМ уделил значительное внимание освещению борьбы Израиля с ХАМАС и вопросам партнерства России с террористическими режимами, в топ стран по просмотрам в YouTube впервые попал Израиль .

За два года украинское государственное иновещание существенно нарастило свое присутствие за рубежом в кабельных, DTH, IPTV сетях, на ОТТ-платформах и на спутнике. Сегодня канал FREEДОМ вещает через 6 спутников, которые покрывают всю Европу, европейскую часть России, Среднюю Азию, Северную Африку, Ближний Восток. Канал входит в пакеты 10 ОТТ-платформ, а также присутствует в более 700 кабельных, DTH, IPTV сетях, 44 стран мира. Большинство из них добавились в 2022 году. Однако за прошлый год ГП "МПИУ" также заключило соглашения о трансляции FREEДОМ с почти сорока компаниями в одиннадцати европейских странах. В этом году ГП "МПИУ" планирует усилить международную дистрибуцию каналов украинского иновещания "Дом" и FREEДОМ.

* Измерение просмотра каналов ГП МПИУ через спутник, эфир, в сетях кабельных операторов разных стран не проводилось на протяжении всего периода работы предприятия из-за высокой стоимости таких исследований. Соответственно, при анализе количественных и качественных показателей смотрения и запросов зрительской аудитории медиабрендов ГП МПИУ, предприятие ориентируется на данные диджитал-платформ, в частности YouTube

** Имеются в виду общие показатели на всех диджитал-площадках (YouTube, Facebook, TikTok, Telegram) ГП "МПИУ" и на площадках партнеров - украинских медиагрупп, на которых выходит контент под брендом FREEДОМ.

*** Данные, приведенные в материале, по состоянию на 09.03.2024. Источники данных: аналитические инструменты диджитал-платформ; Google Analytics; YouTube Studio каналов FREEДОМ и партнеров.

FREEДОМ – канал украинского государственного иновещания, ориентированный на русскоязычных зрителей за пределами Украины. FREEДОМ – инструмент разрушения российской пропаганды и источник правдивой информации об Украине для русскоязычных зрителей за рубежом. За пределами Украины FREEДОМ доступен через спутник, в кабельных, DTH, IPTV сетях и на отт-платформах. Также FREEДОМ можно смотреть по всему миру на диджитал площадках ГП "МПИУ" и украинских медиагрупп-партнеров канала – 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group.

Диджитал-площадки, транслирующие FREEДОМ:

YouTube FREE ДОМ Сайт FREE ДОМ Агрегатор FREE ДОМ FacebookTikTokTelegram

YouTube УНИАН YouTubeДеньгиYouTube ТСН YouTube ТСНYouTube 1+1

YouTube ICTV YouTube YouTube ИНТЕР