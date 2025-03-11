Важно знать, какие положены льготы матерям погибших военнослужащих, а также остальным членам его семьи.

Украинские защитники продолжают отражать агрессию России. Во время боевых действий некоторые военные теряют здоровье и даже жизнь.

Сегодня рассмотрим, какие льготы положены семьям погибших военнослужащих. Ранее мы рассказывали, что такое УБД и какие льготы для участников боевых действий.

Какие льготы у семьи погибшего военнослужащего в Украине

Супруги и родственники воинов, которые отдали жизнь за защиту государства, могут получить разные льготы.

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Согласно украинскому законодательству, им положена 50-процентная скидка на оплату жилья, коммуналки и покупку топлива, чтоб отапливать дом зимой.

Кроме этого, им доступны бесплатно:

медицинские препараты;

зубопротезирование;

лечение в санатории;

капитальный ремонт дома или квартиры.

Если мужчина или женщина погибает на фронте во время боевых действий, то семья может получить 15 млн гривень помощи. Когда смерть наступает во время воинской службы, но не в результате боев, сумма уменьшается до 2,271 млн гривень.

Чтоб получить первую выплату, нужно обязательно подтвердить гибель защитника во время боевых действий. Для этого используют выписку из личного дела и приказа воинской части.

Военнослужащий может оставить в письменной форме распоряжение о выплате помощи конкретным людям и самостоятельно распределить их доли.

В то же время, если у него остаются дети (несовершеннолетние или нетрудоспособные) или нетрудоспособные вдова/вдовец, родители, то они имеют право на выплату вне зависимости от распоряжения погибшего защитника. Эти люди получат 50% от доли.

Если распоряжения нет, то право на выплаты касается:

детей;

супругов;

родителей;

внуков;

иждивенцев;

лиц, с которыми погибшие проживали, но их отношения не были узаконены, если это подтверждено судом.

Деньги не выплачиваются все за один раз. Сначала родные получают 3 миллиона, а остальную сумму делят на равные части и выплачивают их в течение 40 месяцев.

В то же время деньги не получат родственники, которых осудили за государственную измену, а также если этот человек коллаборант, проживет в РБ или России либо у него есть гражданство указанных стран.

Стоит отметить, что в 2024 году утвердили компенсацию за дни отпуска, которые погибший не успел использовать. При определении размера выплаты применяют количество календарных дней:

для сотрудников полиции - 30 дней отпуска (основного) и 1-15 дней в зависимости от выслуги лет;

для военных - 30-45 дней по выслуге лет и 2-15 дней в зависимости от должности и места службы.

Льготы для детей военных

Льготы УБД для детей дают множество разных возможностей. Так, им положен отдых и оздоровление, а также приоритетное право в учебных заведениях и лагерях для детей.

Во время получения образования после школы они могут бесплатно жить в общежитии или на льготных условиях. Если у этих студентов нет задолженностей по учебе, то для них доступна социальная стипендия.

Еще одна прекрасная льгота предусматривает перевод на бюджет при получении послешкольного образования (дневная форма).

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