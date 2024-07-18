В 94% случаев высказывания в отношении "России" являются негативными или критическими и лишь в 5% случаях - нейтральные или позитивные.

80% украинцев заявили, что им приходят на ум только негативные слова и фразы, когда они слышат словосочетание "простые россияне". В то же время высказывание относительно "России" вызывает негативные ассоциации у 94% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 17-23 февраля и 16-22 мая.

"В 94% случаев высказывания относительно "России" являются негативными или критическими и только в 5% случаях - нейтральные или положительные (и еще 1% затруднились ответить)", - говорится в исследовании. Видео дня

Относительно "простых россиян", как сообщили социологи, ситуация лишь немного лучше - в 80% случаях слова и словосочетания являются негативными, а в 6% - нейтральными или положительными (и еще 14% ответили, что не имеют ассоциаций или не могут ответить).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом в каждой выборке около 2% - это украинцы, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Другие опросы украинцев относительно России

Ранее Центр Разумкова по заказу ZN.UA провел опрос, который показал, что 44% жителей Украины считают, что настало время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией.

Зато 35% украинцев ответили, что пока не пришло время для начала переговоров с Россией. Еще 21% - не определились. В западных регионах Украины 35% респондентов поддержали начало переговоров с РФ. На востоке Украины желающих начать переговоры - только 33%. Тогда как в южных регионах этот показатель достигает 60%.

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