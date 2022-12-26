Фельдъегерь — это вооруженный военный, который доставляет секретную корреспонденцию первых лиц государства, руководителей госорганов, дипломатическую почту, особо важные грузы на передовую лично в руки.

В Украине 25 декабря отметили День фельдъегерской службы. Поэтому журналисты ТСН рассказали, почему сейчас, в условиях войны и блэкаута, эти военные настолько нужны и зачем до сих пор в 21-м веке передавать секретные документы из рук в руки.

Фельдъегери - это военные, которые доставляют государственные тайны на передовую или в высокие кабинеты. Эти специально обученные люди работают тихо и незаметно.

Их рискованная работа в условиях полномасштабной войны приобрела еще большую значимость. Они перемещаются быстро и максимально незаметно - пешком, на авто, самолетом и даже поездом. К слову, в поездах у них даже есть отдельное купе, чтобы их меньше видели.

Видео дня

Такие военные не всегда носят пиксельную форму, иногда они переодеваются в гражданскую одежду, чтобы быть вообще незамеченными. И выполняют они свои задачи не только в Украине, но и за ее пределами.

Фельдъегерь пояснил, что секретная информация передается только в бумажном виде, чтобы исключить ее утечку. Не стоит забывать и об отсутствии электроэнергии и связи в Украине в последнее время.

Военные объясняют, что фельдъегерские маршруты всегда засекречены, а в случае опасности всегда есть тайный план Б. От того, насколько оперативно фельдъегерь доставит секретную информацию, могут зависеть судьбоносные решения для Украины.

Справка УНИАН. Правительственная фельдъегерская связь в современной Украине — прием, обработка, перевозка и доставка (вручение) корреспонденции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и/или служебную информацию, официальной корреспонденции и дипломатической почты президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины, государственных органов, органов местного самоуправления, органов военного управления, иностранных дипломатических учреждений Украины.

Действует при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: