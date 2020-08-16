"Нет значит нет, Саша": в центре Киева проходят автопробег и марш солидарности с белорусами (фото)

На Михайловской площади состоялось вече в поддержку протестующих в Беларуси.

В центре Киева проходят автопробег и марш солидарности с белорусским народом.

Как передает корреспондент УНИАН, в автопробеге участвуют 12 машин.

На авто прикреплены белорусские национальные бело-красно-белые флаги и красно-белые шарики. Водители периодически сигналят, а люди в ответ кричат: "Жыве Беларусь!".

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На Михайловской площади завершилось вече солидарности с белорусским народом, активисты сформировали колонну и идут на улицу Михаила Коцюбинского, в Посольство Беларуси в Украине.

Участники марша выкрикивают лозунги: "Свободу политзаключенным!", "Нет репрессиям!" и "Нет пыткам в тюрьмах!", "Верим, можем. Победим!".

Во время вече активисты напоминали, что в Беларуси арестовано большое количество протестующих, много раненых в результате насильственных действий силовиков находятся в медучреждениях. Участники вече высказывали опасения, что спецслужбы могут похищать из больниц раненых и отправлять в тюрьмы.

Граждане Беларуси, которые недавно выехали из этой страны, чтобы избежать репрессий, призвали международное сообщество не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом.

Некоторые активисты выражали убеждение, что впереди - ожесточенная борьба, чтобы "заставить тирана Лукашенко уйти".

Кроме того, участники вече в своих речах вспоминали раненых и погибших протестующих в Беларуси, и в том числе Александра Тарайковского, которого похоронили вчера. Некоторые активисты держат в руках плакаты "Александр Тарайковский - не забудем, не простым".

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2 тыс. задержанных.

В Беларуси протестующие анонсировали сегодня самый масштабный в истории страны марш свободы.

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Автор: Виталий Саенко